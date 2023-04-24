Хотят использовать для штурма: оккупанты перебрасывают в район Авдеевки танковую бригаду

По словам полковника Сил обороны Алексея Дмитрашковского, захватчики вернулись к интенсивности обстрелов города, которая была в феврале этого года, а техника, как они надеются, поможет им в наступлении.

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Россия привезла на Авдеевское направление Донецкой области танковую бригаду, которую хотят использовать для будущих штурмов. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский 24 апреля.

По его словам, в районе Авдеевки противник также увеличил количество артиллерийских обстрелов. Только за прошедшие сутки там зафиксировали 494 обстрела. То есть, российские оккупанты вернулись к той интенсивности обстрелов, которая была в феврале этого года.

"Появилась информация о перемещении танковой бригады в район Авдеевки. Следует ожидать, что враг в ближайшее время эту технику использует, поскольку последние двое суток враг штурмовал позиции без применения техники", — говорится в сообщении.

Угледар в Донецкой области также страдает от обстрелов российских оккупантов при помощи реактивной артиллерии. Эта тенденция может свидетельствовать о том, что захватчики намерены продолжить использовать эту тактику.

"Вчерашний обстрел может свидетельствовать о том, что, возможно, и на этом направлении враг будет пытаться снова проводить штурмовые действия. Зато за сутки враг потерял 200 человек убитыми и ранеными и 20 единиц техники", — сообщил Алексей Дмитрашковский.

Напомним, 19 апреля OSINT-аналитики заявили, что во время визита в Авдеевку Зеленский был в 4 км от фронта. Это одна из самых горячих точек передовой.

20 марта Силы обороны заявляли, что Авдеевка может стать вторым Бахмутом, так как оккупанты начали искать последние силы для наступления. По данным британской разведки, наступление в районе Авдеевки ведет в основном "1-й армейский корпус ДНР".