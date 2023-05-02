В центре Севастополя прогремели четыре громких взрыва: что известно (фото)

Известно, что громкий взрыв прогремел со стороны центра. По словам местных коллаборантов, работа ПВО была связана с тренировками захватчиков.

2 мая в Севастополе в Крыму раздались взрывы. Об этом написали в соцсетях.

В оккупированном городе услышали по меньшей мере четыре взрыва. По словам авторов контента, громкий звук раздавался со стороны центра.

Сообщения в местном телеграмм-канале от 2 мая Фото: скриншот

Взрывы в Севастополе: объяснение окупантов

Взрывы уже объяснил представитель оккупационных властей Михаил Развожаев. Он сообщил в соцсетях, что звуки связаны с тренировками противовоздушной обороны и работой противоподводно-диверсионной обороны.

"Громкие звуки в центре города — это профилактическая работа в рамках ППДО и тренировка наших систем ПВО", — написал Развожаев.

Напомним, правозащитник Эскендер Бариев рассказал, как атаки на Севастополь и пожар на нефтебазе повлияли на россиян. По его словам, уничтожение 10 резервуаров с нефтепродуктами стало четким посланием для оккупантов, что нужно бежать.

2 мая в соцсетях сообщили об аресте в оккупированной Ялте подростка, который заявил о поддержке Украины. Парня доставили в отделение полиции и заставили извиняться перед гражданами РФ.

Вчера, 1 мая, также писали о взрывах и работе ПВО на оккупированном полуострове. По словам очевидцев, взрывы раздавались в Евпатории и селе Заозерное. Глава оккупационной администрации Крыма заявил, что силы ПВО ВС РФ сбили беспилотник.