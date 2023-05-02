"Остались разве что THAAD": Резников назвал, какой системы не хватает ПВО ВСУ

Противоракетный комплекс THAAD, как считает глава Минобороны Алексей Резников, способен помочь Украине защитить свое воздушное пространство от российских ракет и авиации.

Противовоздушная оборона Украины получила различные системы борьбы с российской авиацией и беспилотниками, но не помешал бы противоракетный комплекс THAAD. Об этом 2 мая в интервью " Интерфакс-Украина " сообщил руководитель Минобороны Алексей Резников.

Он отметил, что ВСУ уже получили NASAMS, Patriot, SAMP-T и IRIS-T. Эти системы политик назвал лучшими. Резников выразил надежду, что такая техника поступит в будущем.

"Остались разве что THAAD, но их всего несколько систем в США", – заявил он.

Руководитель Минобороны добавил, что не рассказывает, какая техника и в каком количестве к нам заходит, поскольку это не нужно знать врагу. Соответствующей информацией, по его словам, владеет Генеральный штаб ВСУ и все командующие, применяющие в боях эти силы.

Прокомментировал и вероятную передачу Украине ракет ATACMS. По его словам, такого вооружения не так много. Резников назвал это прагматичным решением.

"Здесь еще, конечно, вот эта фантомная история с "красными линиями"", – объяснил политик.

Он напомнил, как ВСУ получили первые HIMARS. Военные показали, что умеют использовать эту технику. Теперь украинские войска получили достаточное количество пусковых установок, а также Mars II, М270 MLRS и французские LRU. В эти системы, как отметил министр, боеприпасы поступают.

Характеристики THAAD

Противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD используются для перехвата ракет средней дальности. Дальность стрельбы до 200 км. Дальность обнаружения РЛС составляет до 1000 км.

Напомним, что аналитик из Британии рассказал, почему украинское ПВО "пропускает" российские ракеты. По словам профессора Майкла Кларка, ВСУ ежемесячно используют около двухсот ракет C-300, но эти боеприпасы могут закончиться в ближайшем будущем. Украина, по его мнению, экономит ракеты перед контрнаступлением.