Скажет, что победил: Путин может объявить об окончании "СВО" уже 9 мая, — эксперт (видео)

По словам полковника ВСУ в запасе Романа Свитана, российское военно-политическое руководство прикажет войскам войти в режим глухой обороны на уже оккупированных территориях Украины.

Президент РФ Владимир Путин может объявить об окончании так называемой "Специальной военной операции" уже 9 мая. Об этом заявил полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в интервью телеканалу "Эспрессо".

По его словам, российское военно-политическое руководство будет пытаться сохранить режим глухой обороны. Поэтому глава Кремля может сказать, что так называемая "СВО" увенчалась успехом, ведь Россия смогла захватить новые территории.

"Путин попытается перевести в другой режим так называемую "СВО", выполнившую свои задачи", — сказал Свитан.

Он отметил, что такие темы уже поднимались в российском информационном пространстве. Российское военно-политическое командование, по словам Свитана, дало нейтральный ответ. Это означает, что такая идея не забракована.

Роман Свитан о войне в Украине

Напомним, что по словам российского оппозиционера Андрея Пионтковского, в Кремле могут перекрутить все так, будто бы российские войска "героически отступят" не в связи с контрнаступлением ВСУ, а чтобы ликвидировать последствия некой катастрофы и спасти людей.

Также сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия скоро заявит о техногенной катастрофе. Он уверен, что российское общество все сложнее убеждать в успехе "спецоперации". Кремлю придется сместить общественное внимание на борьбу с катаклизмом — к которой привлекут российских солдат.