Обвинили украинский дрон: в Краснодарском крае РФ загорелся резервуар с топливом (видео)

По словам губернатора Вениамина Кондратьева, пожару присвоен высший ранг сложности. На место отправили пожарные расчеты, сотрудников МЧС РФ и экстренные службы.

В ночь на 3 мая в Краснодарском крае России загорелся резервуар с нефтепродуктами. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев у себя в Telegram.

По его словам, резервуар загорелся в поселке Волна Темрюкского района.

"Пожару присвоен высший ранг сложности. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет", — написал он.

По словам Кондратьева, на место отправили пожарные расчеты, сотрудников МЧС РФ и экстренные службы. Они пытаются не допустить того, чтобы огонь распространился на жилые дома.

Отметим, что на Telegram-канале российского пропагандиста Кирилла Федорова появились видео с места события. Отметим, что пропагандист обвинил в пожаре некий украинский БПЛА.

Напомним, что последствия удара по нефтебазе в Крыму показали из космоса. На опубликованных фото четко видно взорванные резервуары, в которых хранилась нефть для Черноморского флота России.

Еще сообщалось, что 2 мая в РФ заявили о покушении на коллаборанта в Мелитополе. В российском Следкоме утверждают, что так называемый замначальника ГУВД России по Запорожской области госпитализирован с минно-взрывной травмой.