Минус несколько резервуаров: последствия удара по нефтебазе в Крыму показали из космоса (фото)

На опубликованных фото четко видно взорванные резервуары, в которых хранилась нефть для Черноморского флота России.

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Журналисты проекта "Схемы" опубликовали спутниковые снимки Planet Labs бухты в оккупированном Севастополе, где взорвали несколько резервуаров с нефтью. Соответствующие фото опубликовали 2 мая.

"Спутник Planet Labs зафиксировал последствия от взрыва, который произошел в ночь на 29 апреля на нефтебазе, расположенной между Казачьей и Камышовой бухтами временно оккупированного Севастополя", — говорится в сообщении СМИ.

Нефтебаза за несколько дней до взрыва, 25 апреля 2023 года Фото: Схемы Последствия взрыва на нефтебазе в Севастополе, 2 мая 2023 года Фото: Схемы

На фото видно несколько сгоревших резервуаров, вероятно именно там хранили топливо для Черноморского флота Российской Федерации.

Взрывы в Севастополе — что известно

В результате взрыва в Севастополе 29 апреля было уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами. Общая емкость составила около 40 тысяч тонн. Так называемые "власти" Крыма сообщили, что нефтебазу атаковали беспилотники.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины указали, что нефтепродукты предназначались для нужд Черноморского флота РФ, а взрывы являются божьей карой за убитых гражданских граждан в Умани, среди которых пятеро детей.

30 апреля спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что взрывы на нефтебазе в оккупированном Севастополе являются частью подготовки ВСУ к будущему контрнаступлению.

Также 30 апреля сообщалось, что после ударов по Севастополю российские оккупанты, понимая уязвимость крымского моста перед дальнобойным оружием ВСУ, принялись упорядочивать паромную переправу между Крымом и РФ.