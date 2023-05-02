Мінус кілька резервуарів: наслідки удару по нафтобазі у Криму показали із космосу (фото)

На опублікованих фото чітко видно висаджені в повітря резервуари, в яких зберігалася нафта для Чорноморського флоту Росії.

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Журналісти проекту "Схеми" опублікували супутникові знімки Planet Labs бухти в окупованому Севастополі, де підірвали кілька резервуарів із нафтою. Відповідні фото було опубліковано 2 травня.

"Супутник Planet Labs зафіксував наслідки від вибуху, який стався в ніч проти 29 квітня на нафтобазі, розташованій між Козачою та Камишевою бухтами тимчасово окупованого Севастополя", — йдеться у повідомленні ЗМІ.

Фото: Схеми Фото: Схеми

На фото видно кілька згорілих резервуарів, ймовірно, саме там зберігали паливо для Чорноморського флоту Російської Федерації.

Вибухи у Севастополі — що відомо

Внаслідок вибуху в Севастополі 29 квітня було знищено понад 10 резервуарів із нафтопродуктами. Загальна місткість становила близько 40 тисяч тонн. Так звані "влада" Криму повідомила, що нафтобазу атакували безпілотники.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України вказали, що нафтопродукти призначалися для потреб Чорноморського флоту РФ, а вибухи є божою карою за вбитих громадянських громадян в Умані, серед яких п'ятеро дітей.

30 квітня речник ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що вибухи на нафтобазі в окупованому Севастополі є частиною підготовки ЗСУ до майбутнього контрнаступу.

Також 30 квітня повідомлялося, що після ударів Севастополем російські окупанти, розуміючи вразливість кримського мосту перед далекобійною зброєю ЗСУ, почали впорядковувати поромну переправу між Кримом і РФ.