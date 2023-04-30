Вибухи на нафтобазі у Севастополі: ЗСУ готується до активних дій, — ОК "Південь"

Елементом підготовки до активних бойових дій назвала вибухи на нафтобазі в Севастополі 29 квітня речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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Вибухи на нафтобазі в окупованому Севастополі є частиною підготовки ЗСУ до майбутнього контрнаступу. Про це заявила в ефірі національного телемарафону речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, руйнування логістики російської армії є одним із елементів підготовки до активних бойових дій ЗСУ.

Гуменюк вважає, що знищення резервуарів на великій нафтобазі в Козачій бухті внаслідок масштабної пожежі призведе до того, що російські війська будуть змушені переорієнтуватися та розосередитися в безпечніше для них місце.

Також, за словами Гуменюк, після масштабної пожежі в Севастополі серед жителів Криму та російських військових почала ширитися паніка. Спікерка ОК "Південь" повідомила про те, що спостерігаються "великі потоки, які рухаються всіма маршрутами, куди можна виїхати". Гуменюк заявила, що навіть родини російських військових розпочали процес евакуації.

Також представниця ОК "Південь" заявила, що росіяни вивели всі свої ракетоносії з Чорного моря. За її словами, їх було відправлено до пунктів базування через сильний шторм. Після покращення погоди ракетоносії, ймовірно, повернуться на своє бойове чергування, наголосила Гуменюк.

За її словами, кораблі Чорноморського флоту РФ зараз маневрують у безпечному для себе районі, але всі ракетоносії перебувають у пунктах базування через справді потужний шторм.

Нагадуємо, що речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що кораблям РФ буде безпечніше в морі, ніж у бухтах Криму.

Згідно із заявою Генштабу ЗСУ, через вибухи на нафтобазі в Севастополі в росіян починається "гарячий курортний сезон". Унаслідок масштабної пожежі було знищено 10 резервуарів із нафтопродуктами, загальним обсягом у 40 тисяч тонн.

Вибухи та пожежа в Козачій бухті у Севастополі, в результаті якої було знищено російську нафтобазу, сталася вранці 29 квітня. Керівництво окупованого міста заявило про те, що нафтобазу атакували безпілотники. На цій нафтобазі зберігалося паливо, яке призначалося для кораблів Чорноморського флоту РФ.

Як пише видання The Times, Україна не готова до контрнаступу, але вона не має вибору. Західні військові вважають, що в минулому ЗСУ вже дивували і Захід, і Путіна, але тепер українська армія має набагато менше простору для маневру, і в Росії про це знають.