Україна не готова до контрнаступу, але у неї немає вибору, — The Times

Західні військові вважають, що в минулому ЗСУ вже дивували і Захід, і Путіна, але тепер українська армія має набагато менше простору для маневру, і в Росії про це знають.

Related video

ЗСУ готується до весняного чи літнього контрнаступу, попри швидку витрату боєприпасів, які не встигають поповнити західні союзники. Водночас Київ налаштований оптимістично щодо довгоочікуваного відвоювання окупованих територій України. Поки що ніхто не знає, коли й де почнеться цей наступ, але Україна не готова до нього. Хоча Київ не має іншого вибору, пише видання The Times.

Опитані виданням військові з Великобританії, які спілкувалися з представниками ЗСУ, кажуть, що українці налаштовані дуже серйозно та готуються досягти великих успіхів під час майбутнього контрнаступу.

Водночас, за оцінками розвідки США, які просочилися в ЗМІ, ЗСУ навряд чи зможуть досягти чогось більшого, ніж відвоювати невелику частину окупованих територій.

Але зараз перед початком масштабного наступу, попри отриману бронетехніку, в України недостатньо засобів ППО, тому російська авіація може почуватися впевненіше.

Тим не менш, Україна не має іншого вибору, окрім як розпочати великий весняний або літній наступ, пише видання. Один із представників Пентагону заявив про те, що в минулому українці вже дивували і західних союзників, і Путіна, але тепер у ЗСУ набагато менше простору для маневру, і росіяни це знають.

Видання пише, що, швидше за все, для великого наступу ЗСУ буде обрано якусь важливу мету, наприклад, Мелітополь або Донецьк. Але проблема в тому, що Росія знає про можливі варіанти українського плану. Російські війська активно зміцнюють свої позиції, зокрема на півдні. Тобто ЗС РФ готується до оборони, яку непросто подолати.

Одним із ключових питань перед майбутнім наступом України є питання боєприпасів. Відправлення більшої кількості озброєння не має значення без снарядів, куль або ракет, які ЗСУ витрачають із величезною швидкістю. Нині, наприклад, українська армія витрачає на місяць більше 155 мм снарядів, ніж США виробляють за рік. Але Росія також витрачає більше боєприпасів, ніж може зробити.

Президент Володимир Зеленський вправно керував Заходом, але щоб зберегти підтримку союзників, він має продемонструвати те, що інсайдери у Вашингтоні називають "поверненням інвестицій", пише The Times.

У той час, як Україна не має іншого виходу, як атакувати ЗС РФ на півдні чи сході, росіяни зайнялися обороною і сподіваються на те, що воля до опору в українців вичерпається, а Захід перестане фінансувати країну.

Нагадуємо, що згідно з звітом Інституту вивчення війни за 29 квітня, російські війська мають обмежений успіх у Бахмуті і просунулися вперед.

Нагадаємо, що Великобританія закупить для України далекобійні ракети з дальністю до 300 км. У міжнародному Фонді підтримки України до 4 травня відкрито до пропозицій щодо ракет з корисним навантаженням від 20 до 490 кілограмів.