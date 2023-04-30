Украина не готова к контрнаступлению, но у нее нет выбора, — The Times

Западные военные считают, что в прошлом ВСУ уже удивляли и Запад, и Путина, но теперь у украинской армии гораздо меньше пространства для маневра и в России об этом знают.

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ВСУ готовится к весеннему или летнему контрнаступлению, несмотря на быстрый расход боеприпасов, который не успевают восполнить западные союзники. В то же время Киев настроен оптимистично, что касается долгожданного отвоевания оккупированных территорий Украины. Пока никто не знает, когда и где начнется это наступление, но Украина не готова к нему. Хотя у Киева нет другого выбора, пишет издание The Times.

Опрошенные изданием военные из Великобритании, которые общались с представителями ВСУ, говорят, что украинцы настроены очень серьезно и готовятся добиться больших успехов во время предстоящего контрнаступления.

В то же время, по оценкам разведки США, которые просочились в СМИ, ВСУ вряд ли сможет добиться чего-то большего, чем отвоевать небольшую часть оккупированных территорий.

Но сейчас перед началом масштабного наступления, несмотря на полученную бронетехнику у Украины недостаточно средств ПВО, поэтому российская авиация может чувствовать себя более уверенно.

Тем не менее, у Украины нет другого выбора, кроме как начать крупное весеннее или летнее наступление, пишет издание. Один из представителей Пентагона заявил о том, что в прошлом украинцы уже удивляли и западных союзников, и Путина, но теперь у ВСУ гораздо меньше пространства для маневра и россияне это знают.

Издание пишет, что скорее всего для крупного наступления ВСУ будет выбрана какая-то важная цель, например, Мелитополь, или Донецк. Но проблема в том, что Россия знает о возможных вариантах украинского плана. Российские войска активно укрепляют свои позиции, в частности на юге. То есть ВС РФ готовится к обороне, которую будет непросто преодолеть.

Одним из ключевых вопросов перед предстоящим наступлением Украины является вопрос боеприпасов. Отправка большего количества вооружения не имеет значения без снарядов, пуль или ракет, которые ВСУ расходуют с огромной скоростью. В настоящее время, например, украинская армия расходует в месяц больше 155-мм снарядов, чем США производят в год. Но Россия также расходует больше боеприпасов, чем может произвести.

Президент Владимир Зеленский умело управлял Западом, но, чтобы сохранить поддержку союзников, он должен продемонстрировать то, что инсайдеры в Вашингтоне называют "возвратом инвестиций", пишет The Times.

В то время, как у Украины нет другого выхода, как атаковать ВС РФ на юге или востоке, россияне занялись обороной и надеются на то, что воля к сопротивлению у украинцев иссякнет, а Запад перестанет финансировать страну.

Напоминаем, что согласно отчету Института изучения войны за 29 апреля, российские войска имеют ограниченный успех в Бахмуте и продвинулись вперед.

Напоминаем, что Великобритания закупит для Украины дальнобойные ракеты с дальностью до 300 км. В международном Фонде поддержки Украины до 4 мая открыты к предложениям по ракетам с полезной нагрузкой от 20 до 490 килограммов.