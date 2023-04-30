Ворог боїться: Братчук розповів, що кораблям РФ буде безпечніше в морі, ніж у бухтах Криму

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що екіпажі кораблів РФ проситимуться на бойове чергування самостійно.

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Російським кораблям зараз безпечніше перебувати на бойовому чергуванні в Чорному морі, ніж у бухтах порту Севастополя. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

Згідно з його заявою, екіпажі кораблів РФ проситимуться на бойове чергування самостійно. Спікер Одеської ОВА зазначив, що це безпечніше, ніж перебування біля берегів Криму.

"Вони зараз проситимуться виходити на бойове чергування, бо це, мабуть, трішки безпечніше, ніж перебувати в бухтах тимчасово окупованого Севастополя. Хоча та сама "бавовна" має риси "рости" і в морській воді", — підкреслив він.

Братчук зазначив, що ворог боїться українську армію та знає, що вона має засоби вогневого ураження, які будуть використані, якщо ворог спробує наблизитися до українських берегів.

Раніше Фокус писав, що вночі 24 квітня в Севастополі пролунали потужні вибухи. Один із дронів, як стверджують загарбники, був знищений військовослужбовцями Чорноморського флоту, а другий нібито вибухнув сам. Місцеві жителі, окрім потужних вибухів, чули стрілянину з великокаліберної установки в напрямку моря.

Також повідомлялося, що ЗС РФ посилила оборону Криму після вибуху в Севастополі. За словами швейцарського OSINT-аналітика Бенджаміна Пітте, кораблі ЗС РФ останніми тижнями частіше патрулювали поблизу Керченської протоки. А журналісти пишуть про те, що окупанти посилили оборону Криму гелікоптерами та бойовими дельфінами.