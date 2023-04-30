Враг боится: Братчук рассказал, что кораблям РФ будет безопаснее в море, чем в бухтах Крыма

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что экипажи кораблей РФ будут проситься на боевое дежурство самостоятельно.

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Российским кораблям сейчас безопаснее находиться на боевой дежурстве в Черном море, чем в бухтах порта Севастополя. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона.

Согласно его заявлению, экипажи кораблей РФ будут проситься на боевое дежурство самостоятельно. Спикер Одесской ОВА отметил, что это более безопасно, чем нахождение возле берегов Крыма.

"Они сейчас будут проситься выходить на боевое дежурство, потому что это, пожалуй, немножечко безопаснее, чем находиться в бухтах временно оккупированного Севастополя. Хотя та же "бавовна" имеет черты "расти" и в морской воде", — подчеркнул он.

Братчук отметил, что враг боится украинскую армию и знает, что она имеет средства огневого поражения, которые будут использованы если враг попытается приблизиться к украинским берегам.

Ранее Фокус писал, что ночью 24 апреля в Севастополе прогремели мощные взрывы. Один из дронов, как утверждают захватчики, был уничтожен военнослужащими Черноморского флота, а второй якобы взорвался сам. Местные жители, помимо мощных взрывов, слышали стрельбу из крупнокалиберной установки в направлении моря.

Также сообщалось, что ВС РФ усилили оборону Крыма после взрыва в Севастополе. По словам швейцарского OSINT-аналитика Бенджамина Питте, корабли ВС РФ в последние недели чаще патрулировали вблизи Керченского пролива. А журналисты пишут о том, оккупанты усилили оборону Крыма вертолетами и боевыми дельфинами.