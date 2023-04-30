Взрывы на нефтебазе в Севастополе: ВСУ готовится к активным действиям, — ОК "Юг"

Элементом подготовки к активным боевым действиям назвала взрывы на нефтебазе в Севастополе 29 апреля пресс-секретарь ОК "Юг" Наталия Гуменюк.

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Взрывы на нефтебазе в оккупированном Севастополе являются частью подготовки ВСУ к будущему контрнаступлению. Об этом заявила в эфире национального телемарафона спикер ОК "Юг" Наталия Гуменюк.

По ее словам, разрушение логистики российской армии является одним из элементов подготовки к активным боевым действиям ВСУ.

Гуменюк считает, что уничтожение резервуаров на крупной нефтебазе в Казачьей бухте в результате масштабного пожара приведет к тому, что российские войска будут вынуждены переориентироваться и рассредоточиться в более безопасное для них место.

Также, по словам Гуменюк, после случившегося масштабного пожара в Севастополе среди жителей Крыма и российских военных начала распространятся паника. Спикер ОК "Юг" сообщила о том, что наблюдаются "большие потоки, двигающиеся по всем маршрутам, куда можно выехать". Гуменюк заявила, что даже семьи российских военных начали процесс эвакуации.

Также представитель ОК "Юг" заявила, что россияне вывели все свои ракетоносители из Черного моря. По ее словам, они были отправлены в пункты базирования из-за сильного шторма. После улучшения погоды ракетоносители, вероятно, вернутся на свое боевое дежурство, подчеркнула Гуменюк.

По ее словам, корабли Черноморского флота РФ сейчас маневрируют в безопасном для себя районе, но ракетоносители все находятся в пунктах базирования из-за действительно мощного шторма.

Напоминаем, что спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что кораблям РФ будет безопаснее в море, чем в бухтах Крыма.

Согласно заявлению Генштаба ВСУ, из-за взрывов на нефтебазе в Севастополе у россиян начинается "горячий курортный сезон". В результате масштабного пожара было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами, общим объемом в 40 тысяч тонн.

Взрывы и последовавший пожар в Казачьей бухте, в Севастополе, в результате которого была уничтожена российская нефтебаза, произошел утром 29 апреля. Руководство оккупированного города заявил о том, что нефтебазу атаковали беспилотники. На этой нефтебазе хранилось топливо, которые предназначалось для корабле Черноморского флота РФ.

Как пишет издание The Times, Украина не готова к контрнаступлению, но у нее нет выбора. Западные военные считают, что в прошлом ВСУ уже удивляли и Запад, и Путина, но теперь у украинской армии гораздо меньше пространства для маневра и в России об этом знают.