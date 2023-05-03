"Технические средства есть": украинский генерал рассказал, могут ли ВСУ ударить по Москве

По словам бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, решение про обстрел столицы России надо принимать с учетом геополитического фактора. Запад боится вовлечения в большую войну и использования Кремлем ядерного оружия.

Украинские военные обладают техническими средствами для нанесения ударов по Москве. Об этом в комментарии изданию "Обозреватель" сказал 3 мая бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Такое решение, по словам военного, нужно принимать с учетом геополитического фактора и последствий не только для Украины, но и для ее союзников.

"Технически мы уже имеем такие возможности. Насколько такой шаг будет выгоден нам с военно-политической точки зрения, должно оценивать руководство. Тут надо оценить геополитический фактор", – прокомментировал Романенко.

По его словам, после удара по Москве будут последствия не только для Украины. Западные союзники могут опасаться эскалации, вовлечения в большую войну и переходу РФ к использованию ядерного оружия.

Из-за таких опасений часто Запад задерживает поставки Украине высокоэффективного вооружения, в том числе истребителей F-16 и дальнобойных систем. Часто вопрос передачи оружия, по его мнению, вопрос политический.

"Осенью прошлого года мы просили оружие, которое нам дали только к весне. Почему? Союзники заявляли, что как мы зимой будем воевать? Как будто мы не воевали зимой в 2014, 2015 годах. Как будто не проводили учения зимой 2021 года", — отметил генерал-лейтенант.

Вражеская армия с осени до весны смогла серьезно укрепить оборонные возможности, заключил Романенко.

Удары по Москве на 24 февраля — что планировало командование?

Американская газета The Washington Post 24 апреля со ссылкой на слитые документы Пентагона писала о якобы планах Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) нанести массированные удары по Москве.

По сведениям издания, Вашингтон следил за планами ВСУ и боялся, что подобная атака спровоцирует агрессивный ответ Кремля. А за два дня до годовщины большой войны с РФ Центральное разведуправление США показало отчет, в котором ГУР МО якобы по просьбе США отложило удары по Москве.

The Washington Post отмечает восхищение Будановым у представителей США и Европы. Однако они говорят, что его дерзость иногда заставляет их нервничать. Начальник ГУР МО Кирилл Буданов и чиновники из США не комментировали данные сведения.

Напомним, что 10 апреля депутат Госдумы РФ Михаил Делягин предупреждал об ударах Запада по Москве, Санкт-Петербургу и прифронтовым городам России во время контрнаступления украинской армии.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович 13 апреля рассказывал, как на Банковой боялись удара армии РФ в ответ на уничтожение ракетного крейсера "Москва" в Черном море.