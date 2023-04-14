После удара по крейсеру "Москва" в ОП боялись ракетного удара по Банковой, — Арестович

По словам бывшего советника ОП, многие эксперты боялись, что Россия решится даже на применения ядерного оружие после того, как Украина потопила флагман Черноморского флота РФ.

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Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович 13 апреля заявил, что после потопления крейсера "Москва" в Черном море, ожидалось, что Россия в ответ ударит по Банковой улице в Киеве. Об этом он написал у себя в Facebook.

По словам Арестовича, год назад многие эксперты боялись, что Россия решится даже на применения ядерного оружие после того, как Украина потопила флагман Черноморского флота.

"Год тому утопили "Москву". Мы, в Офисе, узнали, естественно, раньше других. И сидели-ждали, что наше здание снесут ракетами", — написал Арестович.

Также он отметил, что спустя год Вооруженные силы Украины смогли доказать, что российская армия не так сильна, как о ней думали многие в 2022 году.

"Пришел год, и Силы Обороны Украины немного изменили господствующие настроения в мире. Там, где люди боялись, теперь смеются", — отметил он.

Арестович о потоплении "Москвы" Фото: скриншот

Отметим, что 13 апреля 2022 года украинский противокорабельный ракетный комплекс "Нептун" запустил две ракеты по российскому крейсеру "Москва". Ракеты поразили цель, флагман Черноморского флота РФ загорелся и начал идти ко дну.

Напомним, что 13 апреля в Киеве показали остатки ракеты "Нептун", которая потопила крейсер "Москва". По словам заведующего музея Сергея Воронова, это не первая крупная потеря в истории Черноморского флота, однако явно самая крупная со времен Второй мировой войны.

Кроме того, сообщалось, что экс-секретарь СНБО показал видео исторического пуска ракет "Нептун". Он добавил, что это была первая, но не последняя уничтоженная Москва украинским оружием и армией.

А глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что уничтоженный крейсер "Москва" станет локацией для дайверов. Произошедшее год назад затопление флагмана ЧМФ РФ, по словам министра обороны, изменило ход войны и истории. Ликвидация "Москвы" стала последним днем доминирования российского флота в Черном море.