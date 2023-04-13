"За флот РФ - до дна": уничтоженный крейсер "Москва" станет локацией для дайверов, — Резников

Произошедшее год назад затопление флагмана ЧМФ РФ, по словам министра обороны, изменило ход войны и истории. Ликвидация "Москвы" стала последним днем доминирования российского флота в Черном море.

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В годовщину удара по флагману черноморского флота РФ крейсеру "Москва", министр обороны Алексей Резников заявил, что затонувшее судно станет после победы Украины популярной локацией для дайверов. Об этом министр написал 13 апреля в своем Facebook.

"Ровно год назад ВМС Вооруженных Сил Украины переписали вековую историю. Метким ударом украинских ракет "Нептун" был поражен тот самый "русский военный корабль" – флагман черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва", который на следующие сутки затонул", — пишет Резников.

Министр призвал подписчиков вспомнить настроение, которое было у украинцев в тот момент год назад. Он указал, что событие стало настолько вдохновляющим, что многие не могли поверить, что это правда, ведь последний раз Россия теряла свой флагман более века назад.

Тогда украинские военные сделали то, что переписало ход истории и стало последним днем доминирования флота РФ на Черном море.

По словам Резникова, успешное применение оружия "made in Ukraine" убедило союзников Украины ускорить передачу ракет Harpoon, при помощи которых украинские военные отправили в бегство оккупантов с острова Змеиный, что позволило открыть "зерновой коридор".

Событие прошлого года заставило российский флот прятаться к югу и востоку от Крыма, а "Кремлевские мечты о десанте в Одессу остались в прошлом".

"Главный вывод из этой истории – это наша страна и нам решать, как ее защищать. Доказано в боевых условиях, что оружие made in Ukraine способно справиться с самыми сложными задачами и защищать нас на уровне с лучшими разработками партнеров", — сообщил министр обороны.

Министр подчеркнул, что развитие украинского ВПК (военно-промышленного комплекса — ред.) является приоритетом, как элемент независимости, а успех ВСУ на поле боя является залогом того, что Украину поддержат.

"Победа неизбежна. Уверен, что после нашей победы "Москва" станет одной из самых популярных локаций для дайверов. А туристы со всего мира будут в украинском Крыму поднимать бокалы фантастического крымского вина под хороший тост – "за российский военный флот – до дна!"", – подытожил он.

Напомним, 13 апреля в украинских СМИ появилась информация о подбитии ракетного крейсера "Москва" в Черном море. Ночью следующего дня стало официально известно, что флагман Черноморского флота РФ перестал подавать сигнал SOS, накренился на левый борт и утонул.

Ранее, журналисты смогли узнать, как украинские военные смогли найти и атаковать украинской ракетой "Нептун" флагман российского флота "Москва".