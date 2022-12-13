Помогла погода и самоуверенность россиян: СМИ узнали, как удалось потопить крейсер "Москва"

По информации "Украинской правды", 13 апреля флагман ВМС РФ подошел в 120 км от берега. ВС РФ были уверены, что ВСУ не смогут к ним достать и даже не подготовили системы ПВО. После чего украинцы обнаружили цель и запустили две ракеты "Нептун".

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Вооруженные силы Украины 13 апреля смогли найти и атаковать украинской ракетой "Нептун" флагман российского флота "Москва". В результате чего корабль пошел на дно. Это произошло благодаря облачной погоде и самоуверенности российских моряков. Об этом сообщается в материале издания "Украинская правда".

Как удалось найти и ударить по "Москве"?

По информации журналистов, 13 апреля российский ракетный крейсер стоял в 120 км от берега в Черном море. Россияне знали, что на тот момент у ВСУ не было загоризонтных радаров, которые могли бы обнаружить цели на таком расстоянии. Из-за этого оккупанты чувствовали себя безопасно.

Однако в этот день около 16:00 оператор ракетного комплекса "Нептун" получил неожиданные данные — обычный радар, который не достает на такие расстояния, показал большую цель в 120 км от берега. Объектом такого размера мог быть только российский крейсер "Москва".

Украинские ракетчики говорят, что поймать цель оккупантов помогли погодные условия. Над морем стояли плотные облака, сигнал от радара отбивался от них до воды и обратно. В результате чего смог достичь корабля и обнаружить его.

Собеседники рассказали журналистам, что российские военные были уверены, что украинские силы не смогут к ним достать. Кроме того, оккупанты даже не подготовили системы ПВО.

В ВСУ рассказали, что крейсер "Москва" постоянно видели с помощью спутниковых снимков, но не могли к нему достать. Однако 13 апреля ракетоноситель зашел в зону поражения украинских ракет. После того как это было зафиксировано, украинские войска выпустили два "Нептуна".

Журналисты "Украинской правды" смогли получить снимок этого запуска ракет.

Как ВСУ узнали, что поразили цель?

Источники рассказали, что "Нептуны" должны были преодолеть расстояние примерно за 6 минут. Однако никто не знал, достигли ли они цели, потому что операторы БПЛА " Байрактар" отказывались вылетать к кораблю для проверки.

Украинские военные поняли, что крейсер был поражен, когда он внезапно двинулся и попытался спрятаться за газовыми "вышками Бойко". Кроме того, к флагману ВМС РФ одновременно с разных сторон начали плыть четыре корабля. Однако именно в этот момент в Черном море начался шторм, и спасательная операция усложнилась.

Как только к "Москве" из Крыма выдвинулся буксир, ВСУ поняли, что ситуация на крейсере критическая.

Напомним, 13 декабря журналисты также писали, что в начале российского вторжения украинские ракеты "Нептун" вышли из строя. В феврале запуск снарядов был неудачным. В результате проверки удалось узнать, что во всех "Нептунах" вышла из строя одна деталь. В украинской разведке предполагают, что это была диверсия.

Ранее, 12 мая в Одесской ОВА сообщили, что украинские военные смогли уничтожить российское судно "Всеволод Бобров". СМИ писали, что его смогли поразить украинские ракеты "Нептун".