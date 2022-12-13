Допомогла погода та самовпевненість росіян: ЗМІ дізналися, як вдалося потопити крейсер "Москва"

За інформацією "Української правди", 13 квітня флагман ВМС РФ підійшов на 120 км від берега. ЗС РФ були впевнені, що ЗСУ не зможуть до них дістати і навіть не підготували системи ППО. Після чого українці виявили мету та запустили дві ракети "Нептун".

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Збройні сили України 13 квітня змогли знайти та атакувати українською ракетою "Нептун" флагман російського флоту "Москва". Внаслідок чого корабель пішов на дно. Це сталося завдяки хмарній погоді та самовпевненості російських моряків. Про це повідомляється у матеріалі видання "Українська правда".

Як вдалося знайти та вдарити по "Москві"?

За інформацією журналістів, 13 квітня російський ракетний крейсер стояв за 120 км від берега в Чорному морі. Росіяни знали, що на той момент ВСУ не мав загоризонтних радарів, які могли б виявити цілі на такій відстані. Через це окупанти почувалися безпечно.

Однак цього дня близько 16:00 оператор ракетного комплексу "Нептун" отримав несподівані дані — звичайний радар, який не дістає на такі відстані, показав велику мету за 120 км від берега. Об'єктом такого розміру міг бути лише російський крейсер "Москва".

Українські ракетники кажуть, що зловити мету окупантів допомогли погодні умови. Над морем стояли щільні хмари, сигнал від радара відбивався від них до води та назад. Внаслідок чого зміг досягти корабля та виявити його.

Співрозмовники розповіли журналістам, що російські військові були впевнені у тому, що українські сили не зможуть до них дістати. Окрім того, окупанти навіть не підготували системи ППО.

У ЗСУ розповіли, що крейсер "Москва" постійно бачили за допомогою супутникових знімків, але не могли до нього дістати. Проте 13 квітня ракетоносій зайшов у зону поразки українських ракет. Після того, як це було зафіксовано, українські війська випустили два "Нептуни".

Журналісти "Української правди" змогли одержати знімок цього запуску ракет.

Як ЗСУ дізналися, що вразили ціль?

Джерела розповіли, що "Нептуни" мали подолати відстань приблизно за 6 хвилин. Проте ніхто не знав чи досягли вони мети, бо оператори БПЛА "Байрактар" відмовлялися вилітати до корабля для перевірки.

Українські військові зрозуміли, що крейсер був уражений, коли він раптово рушив і спробував сховатись за газовими "вежами Бойка". Крім того, до флагмана ВМС РФ одночасно з різних боків почали плисти чотири кораблі. Однак саме в цей момент у Чорному морі розпочався шторм, і рятувальна операція ускладнилася.

Щойно до "Москви" з Криму висунувся буксир, ЗСУ зрозуміли, що ситуація на крейсері критична.

Нагадаємо, 13 грудня журналісти також писали, що на початку російського вторгнення українські ракети "Нептун" вийшли з ладу. У лютому запуск снарядів був невдалим. В результаті перевірки вдалося дізнатися, що у всіх "Нептунах" вийшла з ладу одна деталь. В українській розвідці припускають, що то була диверсія.

Раніше, 12 травня, в Одеській ОВА повідомили, що українські військові змогли знищити російське судно "Всеволод Бобров". ЗМІ писали, що його спромоглися вразити українські ракети "Нептун".