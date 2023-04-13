"За флот РФ — до дна": знищений крейсер "Москва" стане локацією для дайверів, — Резніков

Рік тому затоплення флагмана ЧМФ РФ, за словами міністра оборони, змінило хід війни та історії. Ліквідація "Москви" стала останнім днем домінування російського флоту у Чорному морі.

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У річницю удару по флагману чорноморського флоту РФ крейсеру "Москва", міністр оборони Олексій Резніков заявив, що судно, що затонуло, стане після перемоги України популярною локацією для дайверів. Про це міністр написав 13 квітня у своєму Facebook.

"Рівно рік тому ВМС Збройних Сил України переписали вікову історію. Влучним ударом українських ракет "Нептун" був уражений той самий "російський військовий корабель" — флагман чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва", який наступної доби затонув", — пише Резніков.

Міністр закликав своїх підписників згадати настрій, який мали українці рік тому. Він зазначив, що подія стала настільки надихаючою, що багато хто не міг повірити, що це правда, адже востаннє Росія втрачала свій флагман більше століття тому.

Тоді українські військові зробили те, що переписало перебіг історії та стало останнім днем домінування флоту РФ на Чорному морі.

За словами Резнікова, успішне застосування зброї "made in Ukraine" переконало союзників України прискорити передачу ракет Harpoon, за допомогою яких українські військові вигнали окупантів з острова Зміїний, що дозволило відкрити "зерновий коридор".

Подія минулого року змусила російський флот ховатися на південь та схід від Криму, а "Кремлівські мрії про десант до Одеси залишилися в минулому".

"Головний висновок з цієї історії – це наша країна і нам вирішувати, як її захищати. Доведено в бойових умовах, що зброя made in Ukraine здатна впоратися з найскладнішими завданнями та захищати нас на рівні з найкращими розробками партнерів", — повідомив міністр оборони.

Міністр наголосив, що розвиток українського ВПК (військово-промислового комплексу — ред.) є пріоритетом, як елемент незалежності, а успіх ЗСУ на полі бою є запорукою того, що Україну підтримають.

"Перемога неминуча. Упевнений, що після нашої перемоги "Москва" стане однією з найпопулярніших локацій для дайверів. А туристи з усього світу підніматимуть в українському Криму келихи фантастичного кримського вина під хороший тост — "за російський військовий флот — до дна!" ", — підсумував він.

Нагадаємо, 13 квітня в українських ЗМІ з'явилася інформація про підбиття ракетного крейсера "Москва" у Чорному морі. Вночі наступного дня стало офіційно відомо, що флагман Чорноморського флоту РФ перестав подавати сигнал SOS, нахилився на лівий борт і втопився.

Раніше журналісти змогли дізнатися, як українські військові змогли знайти та атакувати українською ракетою "Нептун" флагман російського флоту "Москва".