Після удару по крейсеру "Москва" в ОП боялися ракетного удару по Банковій, — Арестович

За словами колишнього радника ОП, багато експертів боялися, що Росія зважиться навіть на застосування ядерної зброї після того, як Україна потопила флагман Чорноморського флоту РФ.

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Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович 13 квітня заявив, що після потоплення крейсера "Москва" в Чорному морі очікувалося, що Росія у відповідь вдарить по Банковій вулиці в Києві. Про це він написав у себе у Facebook.

За словами Арестовича, рік тому багато експертів боялися, що Росія зважиться навіть на застосування ядерної зброї після того, як Україна потопила флагман Чорноморського флоту.

"Рік тому втопили "Москву". Ми, в Офісі, дізналися, природно, раніше за інших. І сиділи-чекали, що нашу будівлю знесуть ракетами", — написав Арестович.

Також він зазначив, що через рік Збройні сили України змогли довести, що російська армія не така сильна, як про неї думали багато хто у 2022 році.

"Настав рік, і Сили Оборони України трохи змінили панівні настрої у світі. Там, де люди боялися, тепер сміються", — зазначив він.

Арештович про потоплення "Москви" Фото: скріншот

Зазначимо, що 13 квітня 2022 року український протикорабельний ракетний комплекс "Нептун" запустив дві ракети щодо російського крейсера "Москва". Ракети вразили ціль, флагман Чорноморського флоту РФ спалахнув і почав йти на дно.

Нагадаємо, що 13 квітня у Києві показали залишки ракети "Нептун", яка потопила крейсер "Москва". За словами завідувача музею Сергія Воронова, це не перша велика втрата в історії Чорноморського флоту, проте явно найбільша з часів Другої світової війни.

Крім того, повідомлялося, що екссекретар РНБО показав відео історичного запуску ракет "Нептун". Він додав, що це була перша, але не остання знищена Москва українською зброєю та армією.

А глава Міноборони України Олексій Рєзніков заявив, що знищений крейсер "Москва" стане локацією для дайверів. Рік тому затоплення флагмана ЧМФ РФ, за словами міністра оборони, змінило хід війни та історії. Ліквідація "Москви" стала останнім днем домінування російського флоту у Чорному морі.