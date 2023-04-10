"Главные удары во время контрнаступления Запад будет наносить по Москве с Питером", — депутат РФ

Член Госдумы Михаил Делягин заявил, что "уровень адекватности" Кремля зависит от успешности этих атак. Он призвал "ждать и сохранять спокойствие".

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Во время украинского контрнаступления Запад будет наносить удары по Москве, Санкт-Петербургу и прифронтовым городам РФ. Об этом сообщил в соцсетях депутат Госдумы России Михаил Делягин.

"Главные удары во время украинского наступления будут наноситься Западом не на фронте, а в тылу — в Москве, Питере, прифронтовых областных городах", — написал он.

По словам депутата, "уровень адекватности" руководства страны-агрессорки пропорционален уровню успешности ударов по российским городам.

"Ждем и сохраняем спокойствие", — обратился к россиянам Делягин.

Пост Михаила Делягина Фото: скриншот

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