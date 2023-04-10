"Головні удари під час контрнаступу Захід буде наносити по Москві з Пітером", — депутат РФ

Член Держдуми Михайло Делягін заявив, що "рівень адекватності" Кремля залежить від успішності цих атак. Він закликав "чекати та зберігати спокій".

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Під час українського контрнаступу Захід завдаватиме ударів по Москві, Санкт-Петербургу та прифронтових містах РФ. Про це повідомив у соцмережах депутат Держдуми Росії Михайло Делягін.

"Головні удари під час українського наступу завдаватимуться Заходом не на фронті, а в тилу — у Москві, Пітері, прифронтових обласних містах", — написав він.

За словами депутата, "рівень адекватності" керівництва країни-агресорки пропорційний рівню успішності ударів по російським містам.

"Чекаємо та зберігаємо спокій", — звернувся до росіян Делягін.

Пост Михайла Делягіна Фото: скріншот

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