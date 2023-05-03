Агентная сеть разведки Минобороны, как утверждают захватчики, не только готовила диверсии, но и планировала покушаться на топколаборантов Сергея Аксенова и Владимира Константинова. Взрывчатые вещества якобы поставляли из Болгарии через Турцию и Грузию.

Российские силовики сообщили о задержании членов украинской агентурной группы, среди которых граждане России и Украины. Они планировали серию терактов в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что оккупанты задержали Виктора Подвального, Александра Литвиненко, Сергея Кривошеина, Константина Евмененко, Игоря Зорина и Сергея Войнаровского. Также задержан гражданин Украины и Болгарии Петранов, который якобы доставлял в Россию средства поражения.

"У задержанных обнаружено 5 готовых к применению бомб, электродетонаторы, механизмы радиоуправления, трекеры для слежки. Кроме того, разоблачен организованный украинскими спецслужбами канал контрабандной поставки взрывчатых веществ из Болгарии, который проходил через Турцию и Грузию. Бомбы "камуфлировали" под электроплиты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские разведчики планировали ликвидировать оккупационного главу Крыма Сергея Аксенова, спикера парламента Владимира Константинова, мэра Ялты Янину Павленко и повредить транспортную инфраструктуру полуострова.

В качестве непосредственного организатора терактов назван заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец.

Оккупационный глава Крыма прокомментировал задержание украинских разведчиков и готовившееся на него покушение.

"Нет никаких сомнений, что заказчики преступления находятся в Киеве. Украина — террористическое государство", — сказал коллаборант.

По его словам, задержанная в Крыму группа — та, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе.

Напомним, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина подходит к знаковому сражению для ее новейшей истории, и это все понимают.

По словам Кирилла Буданова, российская пропагандистская машина работает как эталон и возвращение полуострова под контроль Украины будет для Кремля болезненным, но терпимым.