"Атака на 9 мая": росСМИ обвинили Украину в подготовке "провокации" против Приднестровья

Пропагандисты утверждают, что украинские войска якобы разместились в ангарах для хранения сельхозпродукции в Одесской области. "Атаки" в направлении Тирасполя ждут с 9 по 15 мая.

Российские пропагандисты обвиняют Вооруженные силы Украины в "переброске" тысячи военных в Одесскую область для подготовки провокации против Приднестровья. Об этом сообщил 3 мая источник российского канала Russia Today.

По версии росСМИ, еще с начала марта в приграничных населенных пунктах Дачное, Каменка и Раздельная Одесской области местные власти якобы передавали ангары для хранения сельхозпродукции украинским войскам для "размещения личного состава и техники".

Пропагандисты утверждают, что в ангарах могут быть до 4 тысяч военнослужащих и раз в 2-3 дня они меняют места дислокации.

"Провокацию и атаки" в направлении Тирасполя стоит ждать с 9 по 15 мая якобы для отвлечения российских войск.

РосСМИ утверждают, что "атаку ВСУ" стоит ожидать в направлении Тирасполя

Второе направление атаки на 9 мая — это захват складов с боеприпасами в приднестровском селе Колбасна.

Украинское военное командование не комментировало предположения российских пропагандистов об атаке на Приднестровье к 9 мая.

Стоит отметить, что подобные вбросы делало Министерство обороны России накануне годовщины полномасштабной войны в Украине. Тогда оккупанты рассказывали, что ВСУ "планируют переодеться в форму армии РФ" и организовать фейковое наступление в Приднестровье.

В "провокации", по мнению чиновников, должны были участвовать и бойцы "Азова".

"В ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против ПМР. В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья", — утверждали в министерстве.

Напомним, что 24 марта журналисты Defense Romania рассказали о планах России приспособить аэродром под Тирасполем к посадке самолетов в ночное время. По мнению обозревателей, в Москве не отказались от плана высадить десант ВС РФ на территории ПМР.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в июле прошлого года обещал помочь Молдове выгнать российскую армию из оккупированного Приднестровья.