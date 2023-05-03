Бывший глава Роскосмоса говорил, что министр обороны РФ ни разу не был на фронте — и вообще Сергей Шойгу не в состоянии проследить за дочерью Ксенией, которая постоянно публикует курортные фото.

Бывший глава госкорпорации "Роскосмос", советник по технической части армии России Дмитрий Рогозин часто критиковал высших должностных лиц и не стеснялся в выражениях. Об этом говорится в расследовании "Суспільного", которое опубликовано 3 мая.

Журналисты редакции расследований в марте этого года получили письмо от анонимного источника, в котором была ссылка на файлообменник с 25 гигабайтами данных. В файлах содержалась переписка Рогозина с другими влиятельными чиновниками из РФ, боевиками "ЛНР" и "ДНР", а также с родственниками, которая продолжалась в течение нескольких месяцев.

Согласно материалам, Рогозин больше всего критиковал своего предшественника — экс-гендиректора "Роскосмоса" Юрия Борисова. Он часто упоминает поломки на Международной космической станции из-за утечек горючего и конфликт чиновника с бывшей женой. Рогозин называет Борисова "жалким".

В одном из сообщений заместителю генпрокурора России Дмитрию Демешину Рогозин обвиняет Борисова в коррупции.

"Сердце болит за все, что там сейчас происходит. Всем руководят сыновья Борисова. Коррупция пышным цветом". "Да, это фиксируется", — ответил ему прокурор.

В файлах содержалась переписка Рогозина с другими влиятельными чиновниками из РФ, боевиками "ЛНР" и "ДНР"

Рогозин скрыто поливает грязью Борисова, но это не мешает встречаться с ним и обсуждать применение космических технологий для ведения войны в Украине, указывают журналисты.

Дочь Шойгу Рогозин называл идиоткой

Шойгу и его семью Рогозин критикует не меньше. Рассылая видео с отдыха в Дубае зятя и дочери Шойгу, экс-директор "Роскосмоса" называл Ксению Шойгу идиоткой.

Дочь Шойгу Рогозин называл идиоткой

А самого Шойгу в переписке с боевиком "ДНР" Эдуардом Басуриным экс-директор Роскосмоса называет "козлом" — за то, что министр ни разу не был на фронте. Басурин в свою очередь поправил Рогозина и обозвал главу Минобороны РФ оленем.

Переписка Дмитрия Рогозина с Басуриным

Главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина Рогозин в переписке с миллиардером Аркадием Ротенбергом называет "сорвавшейся с цепи собакой".

"Что за козел этот повар. Такое впечатление, что он — главный военный стратег фронта и пиарщик ВСУ. Идиот, мерзавец", — писал он также бывшему спикеру "Роскосмоса" Дмитрию Струговцу.

Главный по технологиям: экс-глава "Роскосмоса" выбивал деньги на системы "Гонец" и "Маркер"

Судя по анализу переписки, с осени прошлого года Рогозин начал активно вникать в жизнь на оккупированных территориях Донбасса. Он хотел усилить оккупационніе войска новейшими технологиями, но все же больше желал стать посредником между частными разработчиками военной техники и бюджетными заказами.

Для этого Рогозин создал научно-технический центр "Царские волки", который называл то группой советников, то частной военно-промышленной компанией. А 19 января Рогозин присылал секретарше Елене Ефремовой документ с предложениями по реализации комплекса мер по сокращению сроков разработки комплексов БПЛА.

В нем говорилось, что с ноября по декабрь 2022 года НТЦ "Царские волки" организовал комплекс прикладных экспериментов для 1-го и 2-го армейских корпусов "ДНР" и "ЛНР", а также батальонов БАРС.

Рогозин хотел выбить деньги из бюджета на роботизированную систему "Маркер" и систему спутниковой связи "Гонец", говорится в материалах.

Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи "Гонец" сделана на базе полутора десятков низкоорбитальных космических аппаратов.

Рогозин сказал, что "Гонец" опробовали в боевых условиях в донецком аэропорту

Ее применяли в РФ ограниченно — в зонах, где нет мобильной связи — в мировом океане и на крайнем севере. Рогозин говорит, что "Гонец" опробовали в боевых условиях в донецком аэропорту и на полигонах "ДНР".

В переписке Рогозин упоминал, что "Гонец" передали артиллерийской бригаде "Кальмиус" 1-го армейского корпуса "ДНР" и "Барсу-11". В пакет входили средства приема и передачи, ретрансляторы, фидеры, радиостанции и компактные рюкзаки.

Также экс-глава "Роскосмоса" выбивал деньги на беспилотную машину "Маркер", которая якобы предназначалаcь для борьбы с танками Abrams и Leopard.

"Миф о том, что "Маркеры" могут уничтожать западные танки, создал сам Рогозин и журналист "РИА Новости" Дмитрий Решетников", — выяснили расследователи.

Рогозин также распространял в социальных сетях фейки о работе "Маркеров" на Донбассе. На самом деле эти машины выгружали в российском Таганроге.

Журналисты "Суспільного" добавляют, что это только первая часть расследования секретов Рогозина. В следующей части они обещают рассказать о непосредственном участии экс-директора "Роскосмоса" в войне против Украины, как его ранили в Донецке и спутниковых снимках, которые Рогозин предоставлял боевикам "ДНР" и "ЛНР".

Напомним, что 28 марта Рогозин советовал российским оккупантам не прикасаться к украинским БПЛА, так как они могут быть обработаны "токсинами и химическим оружием".

А после ранения в оккупированном Донецке 21 декабря бывший глава "Роскосмоса" обещал вернуться на Донбасс и отомстить.