Оккупанты отправили на войну почти всех железнодорожников "ДНР", — ЦНС

У машинистов на захваченных территориях есть мобилизационная бронь, а весь другой персонал отправили на войну в Украину. Работа депо фактически остановилась.

Российские оккупанты мобилизовали практически всех сотрудников железной дороги на территории так называемой "ДНР". Об этом сообщили в Центре национального сопротивления 3 мая.

По информации украинского подполья, на железной дороге "Донецкой народной республики" замечен сильный дефицит кадров. Связано это с тем, что оккупанты завербовали практически всех сотрудников на войну в Украину при помощи мобилизации.

"На временно захваченных землях Донецкой области оккупанты не платят зарплату местным железнодорожникам. Оккупанты объясняют это бюрократическими препятствиями, но кризис обостряется", — говорится в сообщении.

Людей также заставляют писать заявления о том, что они уходят в отпуск за свой счет и с каждым днем ситуация лишь обостряется, как отметили в ЦНС.

Мобилизационную бронь имеют исключительно машинисты, а весь другой персонал уже на фронте в Украине. То есть, работа депо остановилась, как говорится в сообщении. Также на неопределенный срок прекратились плановые ремонты техники и путей.

Еще в марте в ЦНС поступила информация, что железная дорога находится на грани прекращения работы, а оставшихся сотрудников и вовсе перевели на четырехдневный режим работы.

Напомним, 2 мая сообщалось, что оккупационные "власти" не могут найти коллаборантов для работы в "администрациях". Дефицит составляет практичеки 90%. Местные жители не хотят быть причастными к действиям Кремля, поэтому оккупанты вынуждены искать людей по регионам.

1 мая сообщалось, что российские оккупанты подготовили план эвакуации из Запорожской области накануне контрнаступления ВСУ. Кроме того, распространены указания по уничтожению документов и техники.