"Нагнетание ситуации перед 9 мая": у Зеленского прокомментировали атаку БПЛА на Кремль

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров заверил, что усилия Украины сосредоточены на собственных территориях. Он подверг критике вражеские формулировки и подчеркнул, что теракты — это удары ВС РФ, в результате которых гибнут мирные украинцы.

В пресс-службе Владимира Зеленского ночную атаку дронов на Кремль назвали "нагнетанием ситуации" и заявили, что Украина не направляет свои силы на удары по чужим территориям. Об этом известно из комментария спикера Сергея Никифорова журналистам BBC.

"Как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не атаку чужих", — сказал Никифоров.

Чиновник признался, что возмущен формулировками РФ об этом событии и считает терактами удары российских захватчиков по украинским городам. Атаку беспилотниками на Кремль в пресс-службе президента назвали ожидаемой.

"Теракт — это разрушенные подъезды домов в Днепре и Умани, или ракета, запущенная у людей, пытавшихся эвакуироваться на вокзале в Краматорске, и многие другие трагедии. А то, что произошло в Москве, очевидно, нагнетание ситуации перед 9 мая, ожидаемый прием от наших противников", — подчеркнул Никифоров.

Также журналисты связались с секретарем СНБО Алексеем Даниловым, однако чиновник отказался комментировать атаку дронов на Кремль.

Напомним, ночью 3 мая Кремль атаковали несколько украинских беспилотников. На сайте президента РФ обнародовали заявление, что Владимир Путин не пострадал, а инцидент назвали "террористическим актом".

Координатор направления безопасности Центра политических исследований "Доктрина" Глеб Парфенов рассказал Фокусу, что следует ожидать атак на военные и промышленные объекты в Подмосковье. По его мнению, опыт использования "шахедов" сейчас работает против России.