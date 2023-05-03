"Это нападение на Россию": в Госдуме РФ прибегли к угрозам после атаки дронов на Кремль

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин обвинил Украину в нацизме, совершении терактов и ядерном шантаже. Он требует применения оружия, способного "остановить и уничтожить киевский режим".

В Государственной Думе России прокомментировали ночную атаку беспилотников на Кремль. Глава Вячеслав Володин заявил, что "теракт" против президента страны-агрессорки Владимира Путина является нападением на Россию. Об этом известно с поста в соцсетях, опубликованного 3 мая.

"Киевский нацистский режим следует признать террористической организацией", — написал Володин.

Он обвинил президента Владимира Зеленского в ядерном шантаже, приказах о терактах, убийствах политических и общественных деятелей, а также диверсиях и подрывах гражданских объектов. По мнению российского политика, режим в Украине якобы угрожает безопасности Европы и всего мира.

"Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может. Будем требовать применения оружия, способного остановить и уничтожить киевский террористический режим", — отметил глава Госдумы РФ.

Напомним, 27 апреля представительница российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия "тщательно отслеживает возможности создания Украиной "грязной" ядерной бомбы". Она "посоветовала" странам-союзницам Украины не сомневаться в решимости РФ и не проверять ее "на практике".

Недавно, 1 мая, глава Минобороны Алексей Резников заявил, что никому не известно состояние российского ядерного оружия. Министр рассказал, что Кремль планировал показательные испытания носителей ядерного оружия, которые провалились из-за его неисправности.