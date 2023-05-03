"Это о позиции": Верещук вновь объяснила, почему нельзя оформлять паспорт РФ в оккупации

По словам вице-премьера, ситуации бывают разными, но она не имеет права рекомендовать людям оформлять вражеские документы. Тем более, что украинские военные борются за то, чтобы этого никогда не случалось.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук прокомментировала свое заявление о том, чтобы украинцы на оккупированных территориях ни в коем случае не оформляли российское гражданство. Об этом она написала в своем Telegram-канале 3 мая.

Ирина Верещук отметила, что несколько дней назад высказалась о своей позиции касаемо оформления российских паспортов на оккупированных территориях и не понимает, почему это вызвало такую реакцию в обществе.

"Да, жизнь сложна, случаи бывают разные. Кому-то российский паспорт нужен, чтобы уехать из ВОТ (временно оккупированные территории, — ред.). Кому-то паспорт нужен, чтобы получить медицинскую помощь или пенсию. Все это ясно. Человек сам примет решение, исходя из своих жизненных обстоятельств. Но это не значит, что я должна или могу рекомендовать людям брать вражеские паспорта. Не должна и не могу. Это не только о документах, но и о ценностях и позиции", — говорится в сообщении Ирины Верещук.

Кроме того, Ирина Верещук отметила, что есть огромное количество случаев, когда украинцы покидают временно оккупированные территории именно для того, чтобы не получать насильственно российский паспорт. Также ряд украинцев воюет на фронте именно для того, чтобы на украинской земле не происходила российская паспортизация, поэтому, как добавила вице-премьер, ее позиция предельно четкая.

"Если в таком виде она кому-то непонятна, то нет на то совета. Внутри власти нет дискуссии по враждебным паспортам. И с господином омбудсменом мы на одной странице и на одной волне", — подытожила Ирина Верещук.

Напомним, 2 мая Ирина Верещук обратилась к жителям оккупированных территорий с призывом не оформлять ни в коем случае российский паспорт. Граждан она призвала по возможности выезжать оттуда.

30 апреля омбудсмен Дмитрий Лубинец наоборот, призвал украинцев на неподконтрольных территориях брать паспорта РФ, чтобы спасти себе жизнь.