"Нужно делить на два": в США отреагировали на ответ Кремля по БПЛА (видео)

По словам Энтони Блинкена, Соединенные Штаты воспринимают любую информацию, исходящую от Кремля с большой опаской.

В среду, 3 мая, Москва обвинила Россию в ночной атаке беспилотников на Кремль, назвав инцидент покушением на президента Владимира Путина. Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал заявление Кремля журналистам, пишет The Guardian.

Энтони Блинкен заявил, что США не могут подтвердить сообщения России о том, что Украина ранним утром в среду попыталась нанести удар при помощи беспилотника по Владимиру Путину.

В ответ на вопрос журналиста о достоверности сообщений, он сказал: "Я видел сообщения, я просто не могу их подтвердить каким-либо образом. Мы просто не знаем. Во-вторых, я бы все, исходящее от Кремля, делил на два".

Блинкен добавил, что война уже является стратегическим поражением России, и США уверены, что Украина вернет себе больше своих земель в ходе любого контрнаступления.

Издание CNN со ссылкой на анонимный источник сообщает, что в правительстве США все еще работают над оценкой претензий России и еще не подтвердили утверждение Кремля о том, что Украина пыталась убить Путина.

"Что бы ни случилось, заблаговременного предупреждения не было", — добавил другой информированный собеседник, отметив, что власти все еще пытаются выяснить, что именно произошло.

У Зеленского предположили, что Россия готовит масштабный теракт

Атака беспилотников на Кремль, в которой обвинили Украину, может являться свидетельством подготовки россиянами масштабного теракта, считает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Что касается дронов над Кремлем. Все предсказуемо… Россия, очевидно, готовит масштабный террористический акт. Поэтому сначала задерживает в Крыму большую группу якобы диверсантов. А потом демонстрирует "дроны над Кремлем", – написал чиновник в своем Twitter-аккаунте.

Он отметил, что Киев ведет исключительно оборонительную войну и подобные "атаки" на объекты на российской территории не решают ни единой военной задачи. Но, в то же время, для Москвы такие действия могут быть оправданием ударов по мирным украинцам.

Угрозы российской Госдумы

Комментировуя ночную атаку беспилотников на Кремль, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "теракт" против президента страны-агрессора Владимира Путина является нападением на Россию.

Он обвинил президента Владимира Зеленского в ядерном шантаже, приказах о терактах, убийствах политических и общественных деятелей, а также диверсиях и подрывах гражданских объектов. По мнению российского политика, режим в Украине якобы угрожает безопасности Европы и всего мира.

"Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может. Будем требовать применения оружия, способного остановить и уничтожить киевский террористический режим", — сказал Володин.

Напомним, 3 мая в пресс-службе Кремля заявили, что "киевский режим" совершил попытку нанести удар по резиденции президента РФ Владимира Путина. Два беспилотника якобы были нацелены на здания в Кремле, однако российские военные и спецслужбы своевременно применили системы радиолокационной борьбы и вывели аппараты со строя.

В этот же день в сети показали момент взрыва БПЛА на Красной площади. На кадрах видно, что над одним из зданий на Красной площади в Москве подымается дым, а очевидцы в местных пабликах сообщали о громких звуках взрыва. Позже на другом видео был показан непосредственно момент взрыва.