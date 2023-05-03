Атаку дронов по Кремлю заказал "клуб обиженных", – Арахамия (фото)

По мнению главы фракции "Слуга народа", за ударом по Кремлю стоят российские олигархи, пострадавшие от путинского режима.

Атака беспилотных летательных аппаратов по зданию Кремля могла быть осуществлена по коллективному заказу российских олигархов. Об этом в своем Telegram-канале написал руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия.

По словам Арахамии, причиной тому стали санкционные ограничения, которые коснулись российских элит из-за действий путинского режима.

"Это первая коллективная игра "клуба обиженных". Надеюсь – не последняя", — отметил Давид Арахамия.

Политик подчеркнул, что данное утверждение является его личным мнением, основанным на полученной инсайдерской информации. К своему посту он также прикрепил фото, на котором запечатлен пейзаж Монако.

Напомним, что в ночь на 3 мая два БПЛА атаковали здание Кремля и были ликвидированы силами противовоздушной обороны. В РФ назвали этот инцидент нападением со стороны Украины и пригрозили уничтожить "киевский режим".

При этом в Киеве не подтвердили свою причастность к атаке дронов по Кремлю. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, происшествие может являться свидетельством подготовки россиянами масштабного теракта.

Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что Украина не атакует ни Владимира Путина, ни Москву, а ведет борьбу исключительно на своей территории. Украинский лидер также указал на дефицит оружия и объяснил, что украинские силы не применяют его где-либо.

В свою очередь российский оппозиционный политик Илья Пономарев заявил, что знает, кто причастен к атаке беспилотных летательных аппаратов, упомянув об "одной из знакомых ему структур".