"Укрпошта" анонсировала новую марку с пожаром в Кремле (фото)

Новые марки почтового оператора, по информации гендиректора, являются предвестниками хороших событий, как в случае с "русским военным кораблем", поэтому следующая порадует не только украинцев но и "кого-то за поребриком".

Вечером 3 мая генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский анонсировал выпуск новой почтовой марки, в котором намекает на произошедший в этот же день инцидент с атакой БПЛА на Кремль. Об этом он написал у себя в Telegram.

"Друзья, исторически так сложилось, что марки "Укрпошты" являются предвестником хороших событий. Поэтому завтра утром объявим о запуске новой марки. Какой, когда и где – подождите ;) Но, уверен, кому-то "за поребриком" очень понравится. А пока – как говорится, "рабочие эскизы"", — написал Смелянский и опубликовал в качестве иллюстрации один из самых популярных мемов, которые создали в сети украинцы.

Эскиз изображает Кремль в огне, а над ним — беспилотник. Напротив за этим наблюдает тот самый украинский военный, который демонстрирует знаменитый жест, направленный в адрес "русского военного корабля".

Один из лучших мэмов Фото: Соцсети

Напомним, 3 мая в Москве заявили, что ночью два ударных беспилотника совершили атаку на Кремль и были ликвидированы силами противовоздушной обороны. Видео с пожаром на крыше одного из зданий появилось в тот же день в Telegram-каналах.

Украинцы моментально отреагировали на произошедший инцидент и выдали целую порцию свежих мэмов и шуток. Фокус собрал наиболее удачные и остроумные из них.