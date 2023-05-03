Закупка снарядов для Украины: Евросоюз согласовал единый механизм

Страны Евросоюза уже сейчас передадут украинским военным боеприпасы со своих складов на 1 млрд евро. Еще 1 млрд ЕС выделит на дальнейшие закупки необходимых боеприпасов и вооружения для Украины.

Европейские страны-союзницы Украины согласовали механизм закупок снарядов для украинских военных. Сообщение об этом появилось на странице в Твиттере председательства Швеции в Совете ЕС в среду, 3 мая.

"Послы ЕС согласовали решение о средствах помощи в рамках Европейского фонда мира для поддержки Вооруженных сил Украины в размере 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов и ракет", – говорится в сообщении.

Также в нем идет речь о том, что схема совместных закупок является частью более широкого плана ЕС по передаче 1 миллиона артиллерийских снарядов и ракет Украине в течение следующих 12 месяцев.

Детали соглашения пока не были опубликованы ни в официальных документах, ни в СМИ.

Напомним, 26 апреля СМИ написали о том, что между послами Европейского Союза состоялись переговоры по закупке боеприпасов для Украины, которые так и не принесли результата. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обнародовал письмо с призывом к руководителям министерств обороны 27 государств. В нем отмечалось, что дипломаты должны пересмотреть свои запасы, поскольку "трудно поверить, что у них ничего не осталось".

А 24 апреля в ЕС рассказали, когда прибудет 1 млн боеприпасов для ВСУ. По словам представителя ЕС Жозепа Борреля, при обсуждении планов о совместной закупке снарядов для Киева между странами появились разногласия, однако их собираются разрешить в оперативные сроки.