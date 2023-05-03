В Пентагоне заявили о новом пакете помощи Украине: какое оружие в него войдет

В Минобороны США планируют в ближайшие несколько дней доставить в Украину боеприпасы, в которых нуждаются Вооруженные сили.

США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 300 млн долларов. Об этом сообщил украинский журналист Остап Ярыш на своей странице в Твиттере в среду, 3 мая.

В этот пакет материально-технической помощи от Пентагона войдут дополнительные боеприпасы для HIMARS, 155-мм гаубицы, минометные и артиллерийские снаряды, авиаракеты Hydra-70 и другие.

Кроме того в Минобороны США подчеркнули, что, учитывая военно-политическую ситуацию в Украине, вся необходимая ВСУ техника и боеприпасы будет доставлены по быстрой программе. Это значит, что уже через несколько дней и недель новую технику можно будет отправить в зону боевых действий.

Новый пакет помощи Украине от США: что получат украинские военные

Пентагон одобрил новый транш материально-технической помощи для украинских бойцов. В этот раз пакет состоит из:

боеприпасов для HIMARS;

155-мм гаубиц;

155-мм артиллерийских снарядов;

минометных снарядов калибра 120-мм, 81-мм и 60-мм;

ракет TOW для ПТРК;

Систем противотанкового оружия AT-4 и Carl Gustaf;

авиационных ракеты Hydra-70;

стрелкового оружия и боеприпасов к нему;

взрывных боеприпасов для устранения препятствий;

грузовиков и прицепов для перевозки тяжелой техники;

тестового и диагностического оборудование для обслуживания и ремонта транспортных средств;

запчастей и другого полевого оборудования.

Напомним, 3 мая Евросоюз согласовал единый механизм закупки боеприпасов для украинских военных. Страны Евросоюза готовы передать ВСУ боеприпасы со своих складов на 1 млрд евро. Еще 1 млрд, ЕС выделит на их дальнейшие закупки необходимых боеприпасов и вооружения для Украины.

А 19 апреля мировые СМИ сообщили о том, что у Вооруженных сил Украины заканчиваются боеприпасы для противовоздушной обороны. Более того, анонимные источники отметили, что Запад сейчас настроены скептически касаемо противовоздушной обороны, так как без поставок дополнительных снарядов "давно запланированное контрнаступление против оккупационных российских войск может потерпеть неудачу".