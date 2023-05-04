Покушение на Путина: удары БПЛА по Кремлю могут стать поворотным моментов в войне, — эксперты

По словам аналитиков, даже неудачная попытка убить Путина – отличный способ его напугать, так как это показало, насколько близко к нему могут подобраться. Это атака БПЛА может быть операцией спецслужб РФ, чтобы оправдать эскалацию.

Президент РФ Владимир Путин может использовать удар беспилотников по Кремлю, чтобы нарастить военные усилия в войне с Украиной. Об этом пишет издание Newsweek.

По словам Марка Каца из Университета Джорджа Мейсона, пока неясно, откуда конкретно взялись эти БПЛА.

"Даже если бы они были вооружены, вероятность точного определения местонахождения Путина в кремлевском комплексе была довольно низкой", — сказал он.

Журналисты напомнили, что в РФ уже заявили, что атака беспилотников была попыткой убить непосредственно Путина.

Отставной майор армии США Джон Спенсер заявил, что, по его мнению, для Украины будет "большой невыгодой" наносить удары по Москве. Беспилотники могли быть отправлены отдельными лицами или группами в России.

Однако Дэвид Силби, профессор истории в университете Корнелла, не сбрасывает со счетов идею, что Украина могла попытаться уничтожить Путина с помощью дронов.

"Обезглавливающие удары — не редкость в военных действиях. США начали войну в Персидском заливе в 2003 году с попытки уничтожить Саддама Хусейна. Очевидно, во время этой войны на Зеленского было совершено несколько покушений", — сказал Силбей.

По его словам, даже неудачная попытка убить Путина – отличный способ его напугать, так как это показало, насколько близко к нему могут подобраться.

С другой стороны, Силбей не исключает, что атака беспилотников могла быть операцией спецслужб России для использования в качестве предлога для оправдания какой-либо эскалации.

"Убийство Зеленского? Это уже пробовали. Ядерное оружие? Все та же логика сдерживания с помощью ядерного оружия. Массированные стратегические бомбардировки украинских городов? Потенциально более правдоподобно", — сказал он.

Напомним, что в Госдуме предложили защищать Кремль от БПЛА при помощи орлов. Российский парламентарий Алексей Журавлев предложил уничтожить офис президента и здание Верховной Рады, а также использовать птиц для защиты от дронов.

Также сообщалось, что руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что атаку дронов по Кремлю заказал "клуб обиженных" россиян. Он отметил, что за ударом по Кремлю стоят российские олигархи, пострадавшие от путинского режима.

Бывший советник ОП Алексей Арестович заявил, что Украине сейчас невыгодны такие атаки. На Западе не поддерживают действия, которые могут привести к эскалации.