Заводной телефон: журналисты рассказали, как технологии прошлого помогают ВСУ обманывать россиян

По словам журналистов, украинские бойцы используют телефон начала XX века, так как его не могут отследить средства РЭБ россиян.

Украина использует технологии времен Первой мировой войны, чтобы скрыть присутствие своих войск на некоторых направлениях. Об этом пишет издание BBC.

Сообщается, что так, несмотря на то, что у бойцов ВСУ есть доступ к самым современным технологиям, включая спутниковую связь, некоторые солдаты используют заводные телефоны. Это мешает россиянам определить их позиции.

Боец 28-й бригады ВСУ по имени Влад рассказал журналистам, что старый телефон они используют каждый раз, кода собираются открыть огонь из миномета по оккупантам. По словам Влада, такое средство связи невозможно подслушать.

Боец отметил, что российские системы РЭБ могут обнаруживать и перехватывать мобильные телефоны и рации.

Солдат ВСУ использует старый телефон Фото: BBC

Борьба беспилотников

Издание пишет, что использование Россией средств радиоэлектронной борьбы также усложняет жизнь украинской армии беспилотников, что является ключом к получению обзора поля боя с высоты птичьего полета.

Боец 59-й бригады Алексей рассказал, что его коллеги используют прикрытие разбомбленного здания, чтобы запустить свой небольшой китайский коммерческий дрон. Алексей говорит, что он уже потерял пять небольших беспилотников, так как у оккупантов есть доступ к станциям радиоэлектронной борьбы и средствам борьбы с БПЛА.

Кроме того, как сообщается, Россия сама использует свои дроны, которые не всегда легко сбить.

В близлежащем командном центре Богдан из 10-й бригады ВСУ сказал, что российские беспилотники летают "каждый день, каждый час, каждую секунду".

"У них есть для этого ресурсы. Мы боремся с этим, но не так сильно, как хотелось бы", — рассказал он журналистам.

Напомним, что в бригаде "Спартан" рассказали о специфике работы разведки. Как отмечают в МВД, гвардейцам часто приходится действовать в тылу противника и выполнять диверсионно-разведывательные задания непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Еще сообщалось, что спикер ВСУ рассказал, что ВС РФ потеряли танк Т-72 и две БМП на Харьковщине и Донетчине. За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 565 ударов со ствольной и реактивной артиллерии на Купянском и Лиманском направлениях. Это больше всего, если сравнивать с другими участками фронта.