Применили к 24 ударным Shahed: в Воздушных силах сообщили детали ночной атаки РФ

Боевая работа, как отмечают в командовании, проводилась в северных, центральных и южных областях Украины. Для уничтожения вражеских "шахедов" использовали ЗРК, самолеты и мобильные огневые группы.

4 мая ночью российские оккупанты выпустили по Украине более двух десятков дронов-камикадзе. Украинские защитники уничтожили большую часть из них. Об этом сообщают в воздушных силах ВСУ.

Дроны по Украине ВС РФ запускали из Брянской области и из района Азовского моря.

"Оккупанты применили до 24 ударных дронов "Shahed-136/131". На этот раз силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 18 ударных БПЛА", — говорится в сообщении.

Боевая работа проводилась в северных, центральных и южных областях Украины. Для сбоя иранских "мопедов" использовали авиацию, зенитно-ракетные комплексы, а также работали мобильные огневые группы.

Напомним, что 4 мая ночью российские оккупанты атаковали 3 областных центра Украины иранскими дронами-камикадзе и ракетами. Зафиксированы попадания в Одессе и Запорожье, а в Киеве ПВО сбила все вражеские воздушные цели.

В американском Институте изучения войны считают, что Кремль организовал атаку дронами, чтобы подтолкнуть россиян к мобилизации. Быстрая и скоординированная реакция Кремля на инцидент свидетельствует, что атака дрона была внутренне подготовлена. По мнению экспертов, если бы атака была неожиданной для российских властей, то их реакция была бы более деорганизованной.