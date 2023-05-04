Взрыв на нефтебазе под Краснодаром: британская разведка указала на слабые места ВС РФ (фото)
По мнению специалистов Королевства, постоянные атаки на объекты хранения топлива вынудят оккупантов заняться их защитой. Это отвлечет армию России от ударов по Украине.
Удары по местам хранения и распределения топлива заставит армию Россию скорректировать операции по дозаправке техники подразделений и уменьшить удары по Украине. Об этом говорится в разведсводке Министерства обороны Великобритании от 4 мая.
В качестве удачного примера ударов по важным топливным резервуарам разведчики приводят атаку 3 мая на склад горючего в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края.
"Атака была на материковую часть России в Керченском проливе, недалеко от Крымского моста. Предполагается, что это был удар беспилотника", — заметили в Минобороны.
Данный шаг соответствует тактике повреждения российских складов топлива с начала года. Склады топлива на временно оккупированной территории Украины и в приграничных районах России особенно уязвимы для атак, подчеркнули специалисты.
Постоянные атаки на нефтебазы заставят российских оккупантов обустраивать дополнительную защиту объектов хранения топлива или использовать инфраструктуру в более отдаленных регионах, заключили британские военные.
Напомним, что 3 мая росСМИ писали о запуске двух дронов по нефтебазе в Краснодарском крае, причем один удалось сбить на подлете.
Второй попал в цель и вызвал сильный пожар — огонь вспыхнул на 1200 квадратах площади. Пришлось вызывать почти 200 пожарных и пять спецпоездов.
Позднее российские пропагандисты придумали новую версию — ВСУ якобы применили тактику "роя беспилотников" для атаки на объект. В группе было около пяти дронов, начиненных взрывчаткой с металлическими шариками.