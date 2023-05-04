"Пробьет любой бункер": ВВС США показали самую мощную противобункерную бомбу GBU-57 (фото)

Соединенные Штаты демонстрируют 12-тонный боеприпас как сигнал для потенциальных врагов о мощи американской армии. Такая бомба способна проникнуть на 60 метров под землю и уничтожить любое укрепление.

Военно-воздушные силы США показали новые фото противобункерной бомбы GBU-57/B Massive Ordnance Penetrator (MOP). Издание The War Zone рассказало, в чем особенность авиа снаряда.

Бомба GBU-57/B — самый мощный неядерный противобункерный снаряд, имеющий решающее значение для поражения хорошо укрепленных целей, которые могут размещаться в горах. К примеру, в Иране, Китае, РФ или Северной Корее. Авиабомба управляема, поэтому GBU-57 уничтожит цель с высокой точностью.

Бомба готова для боевого использования

Фотографии массивного снаряда опубликовала авиабаза Уайтмэн, являющаяся базой для стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit. Только B-2 способен оперативно использовать MOP, хотя B-52 сбрасывал их во время испытаний. Также предполагается, что новый B-21 Raider тоже будет носителем GBU-57. Он сможет нести одну такую бомбу.

B-2 сбрасывает бомбу MOP

В издании отмечают, что ВВС США показали именно готовый к использованию вариант бомбы GBU-57, так как на ней нанесена ромбовидная клетчатая полоса, а не одна голубая, как это бывает на учебных снарядах. Именно в этом случае GBU-57/B имеет 2432 кг взрывчатого вещества, а общая масса снаряда составляет 12 308 кг. При этом 2081 кг в боевой части – это взрывчатый материал AFX-757. Вещество создавалось в рамках программы Advanced Penetrator Explosive Technology. Взрывчатка похожа на топливо с пластичным наполнителем, чтобы максимизировать энергию взрыва. К тому же AFX-757 дешевле и безопаснее, чем Tritonal.

Макет, имитирующий бомбу GBU-57 на подвесе B-2

Масса взрывчатки составляет всего одну пятую от общего веса боеприпаса. Это связано с тем, что сама бомба создана из сверхпрочного и плотного материала, способного проникать настолько глубоко под землю, что позволяет уничтожить бункер.

Исторически Штаты показывали свои сверхмощные бомбы в моменты повышенного напряжения в мире, чтобы показать противнику военную мощь армии. Нынешние публикации журналисты связывают с напряжением между США и Северной Кореей, постоянно угрожающей ядерным оружием. Ведь GBU-57 способна проникать на глубину 60 метров. Такие характеристики были заложены еще в начале разработки в 2004 году, а в 2018 году она прошла модернизацию. Однако ее детали неизвестны.

Напомним, в 2021 году в США опробовали двухтонную авиабомбу для уничтожения бункеров GBU-72. Это новый снаряд, который был создан для бомбардировки иранских бункеров.

24 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что информацию о том, что Путин сидит в бункере – это выдумки.