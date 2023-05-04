Обстрел Херсона 3 мая: в ОВА сообщили, что количество жертв возросло

За прошедшие сутки более 80 вражеских снарядов попали в Привокзальную площадь, железнодорожный вокзал, АЗС, два торговых заведения, завод и автохозяйства в Херсоне. Жертвами обстрелов стали не менее 23 человек.

За прошедшие сутки, 3 мая, российские оккупанты 98 раз обстреляли территорию Херсонщины и город Херсон, в результате чего погибли мирные жители. Число жертв российской агрессии возросло. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Из-за российской агрессии 23 человека погибли, 46 (из них два ребенка) — получили ранения", — написал он.

По данным по состоянию на вечер 3 мая сообщалось о 21 погибшем.

Также Александр Прокудин отметил, что для обстрелов враг использовал тяжелую артиллерию, танки, БПЛА и авиацию. Всего было выпущено 539 снарядов. Город Херсон враг обстрелял 16 раз.

"С особой жестокостью обстрелян город Херсон. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. 82 снаряда попали в Привокзальную площадь, территорию и сооружения железнодорожного вокзала, АЗС, два заведения торговли, завода и автохозяйства, территорию железнодорожного вокзала", — сообщил начальник ОВА.

С деоккупированной территории области в течение дня были эвакуированы 84 человека.

Обстрел Херсона 3 мая

Напомним, что в среду 3 мая около 11 утра ВС РФ нанесли удар гипермаркету "Эпицентр" в Херсоне. Сначала сообщалось о гибели троих гражданских в областном центре. В результате российского обстрела также погибли трое энергетиков, которые проводили аварийно-восстановительные работы вблизи села Степановка.

Также оккупанты попали в пассажирский поезд на железнодорожном вокзале в Херсоне. Ранение получила проводник.

Сообщалось также, что россияне обстреляли местный магазин и детский сад в Херсоне. Обломки ракеты повредили окна и витрины в супермаркете "АТБ".