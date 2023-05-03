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Обстрел Херсона 3 мая: в прокуратуре показали, как выглядит город после атаки ВС РФ (фото)

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В среду, 3 мая, российские оккупанты обстреляли Херсон

Известно, что под ракетный удар попали железнодорожный вокзал, супермаркет "АТБ" и детский сад.

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В среду, 3 мая, российские военные обстреляли магазин "АТБ" и детский садик. Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко в своем официальном телеграм-канале.

По его информации осколки ракеты повредили стекла и витрины в супермаркете "АТБ". По предварительным данным жертв удалось избежать. А ранение получил всего лишь один человек.

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Только в среду, 3 мая, в Херсоне из-за обстрелов ВС РФ погибло более десяти людей

В свою очередь пресс-служба Херсонской областной прокуратуры сообщила о том, что по состоянию на 16:30 из-за хаотических обстрелов мирного населения и попадания снарядов по объектам гражданской инфраструктуры в Херсоне погибли 12 человек. Еще 22 человека получили травмы разной степени тяжести.

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Также прокуратура опубликовала фото из города, который подвергся обстрелам ВС РФ. На одном их них можно заметить автомобиль, попавший под ракетный удар. В салоне машины много крови. Жив ли водитель машины, в пресс-службе ведомства не сообщили.

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Во время обстрела Херсона 3 мая пострадал продуктовый супермаркет "АТБ"

Обстрел Херсона 3 мая: что сейчас происходит в городе

В среду, 3 мая, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по гражданской инфраструктуре Херсонской области.

От ракетных атак пострадали железнодорожный вокзал и гипермаркет "Эпицентр".

Как информировал глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин, в результате ракетной атаки погибли три человека. Это двое рабочих, которые восстанавливали подачу электроэнергии в селе Степановка. Также от полученных травм скончался на месте житель села Токаревка. Мужчина погиб в собственном дворе.

А во время обстрела строительного гипермаркета трое жителей Херсона были убиты. Еще четверо украинцев получили ранения.

Российские военные ударили также и по железнодорожному вокзалу в Херсоне. Ракета попала в пассажирский вагон состава, который должен был отправиться во Львов, но отстал от графика. В результате один человек погиб, еще трое получили ранения.

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Пресс-служба Херсонской областной прокуратуры показала, как выглядит Херсон после массированного ракетного удара 3 мая

Напомним, 29 апреля стало известно, что Херсонская областная военная администрация начала разрабатывать планы эвакуации населения для того, чтобы в случае потенциальной опасности сохранить жизни мирных граждан. По словам замглавы областного совета Юрия Соболевского, противник регулярно использует против гражданского населения террористические методы. Это вынуждает задуматься о реализации худших сценариев.

СМИ также писали о том, что 1 мая в Херсонской области 38-летний сапер подорвался во время разминирования на взрывчатке, которую заложили российские оккупанты. Мужчина потерял часть правой ноги и получил осколочные ранения лица.