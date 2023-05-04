"Нет никаких признаков": в Сенате США не считают Украину причастной к атаке на Кремль

В Комитете разведки отмечают, что у силовых ведомстве недостаточно информации об этом инциденте, однако "на данный момент нет никаких признаков того, что его источником были украинцы".

США не видят признаков того, что Украина причастна к удару беспилотника по Кремлю. Такое мнение высказал глава Комитета по разведке Сената США сенатор США Марк Уорнер, пишет CNN сегодня, 4 мая.

Политик отметил, что у американской разведки недостаточно информации об этом инциденте, но нет никаких признаков того, что его источником были украинцы.

При этом, Уорнер подчеркнул, что это слишком рано говорить что-то определенное.

Издание со ссылкой на двух американских чиновников отмечает, что Украина в частном порядке заявила Белому дому, что не была причастна к атаке беспилотников в Москве, которую в России назвали покушением на президента РФ Владимира Путина.

Напомним, 3 мая после атаки двумя беспилотниками Кремля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте.

Напомним, журналисты выяснили, куда целили беспилотники. По данным медиа, БПЛА должны были нанести удар по Сенатскому дворцу, где находятся квартира и рабочие кабинеты Владимира Путина. Также помещение там использует администрация президента России.

3 мая спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат заявил, что ночная атака — это спектакль России, направленный на оправдание агрессивных действий на территории Украины.