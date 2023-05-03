Ответный удар за атаку на Кремль: в ВСУ рассказали, стоит ли ждать "возмездия" (видео)

По словам спикера Воздушных сил ВС Украины Юрия Игната, ночной удар — это постановка россиян для того, чтобы оправдать дальнейшие агрессивные действия.

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Ночная атака дронами на Кремль — это постановка России, которую военно-политическое руководство использует для оправдания агрессивных действий в Украине. Об этом в среду, 3 мая, заявил спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в эфире канала "Фабрика новин".

"Тут нечего комментировать, это очередная постановка России. С какой целью они это делают — нам прекрасно понятно. Возможно, чтобы что-то там оправдывать — какие-то свои агрессивные действия и провокации. Нельзя исключать любые варианты", — отметил Игнат.

По его словам, Воздушные силы Украины в режиме 24/7 находятся в боевой готовности, чтобы отражать атаки агрессора. В ВСУ всегда ожидают провокаций от российской стороны.

В России заявили о возможности применения ядерного оружия

Отметим, что ранее, российская правозащитная организация Gulagu.net со ссылкой на свои источники сообщала, что на российские авиабазы в Энгельсе и Шайковке якобы отправлены поручения готовить к вылету ряд ТУ-22М, в ночь могут быть нанесены ракетные удары по целому ряду административных зданий в Киеве.

Фото: скриншот

"Также источник допустил, что впервые может быть применено ядерное оружие, как минимум 2 "изделия" уже находятся непосредственно на одном из указанных аэродромов", — сообщали правозащитники.

Позже пост организации обновили и добавили, что это "не прикол", а все серьезно и источник — из дальней авиации.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что запугивание ракетными обстрелами носят психологический характер для тех, кто не в курсе реальных возможностей России.

"Процесс отдачи приказа о применении ядерного оружия и его выполнение это многоуровневый, бюрократический ад, который занимает довольно долгий промежуток времени с задействованием служб и ресурсов, находящихся под круглосуточным наблюдением разведки наших партнеров. А тут, завезли 2 ракеты на аэродром так, что источник "Гулагу.нет" узнал, а вот наши международные партнеры ни слухом ни духом", — написал Коваленко.

При этом он добавил, что по предварительной информации, действительно, ВС РФ могут провести массированный ракетный удар по правительственному кварталу в Киеве. После чего, усилить ядерную информационную волну и даже имитировать готовность задействовать ЯО.

"Все это для того, чтобы Украину партнеры заставили сесть за стол переговоров. Выглядит, вроде как, складно, если не учитывать следующего… Нам к ракетным ударам не привыкать и правительственный квартал или любой другой, мы уже видели все. А вот российские ракеты могут быть сбиты и они просто не долетят. Тогда это для россии будет позор в квадрате", — добавил Коваленко.

В Киеве не готовы к апокалипсису

3 мая СМИ побывали на горе Щекавица, что над киевским Подолом. Ранее в Сети публиковали мемы о том, что в случае ядерной угрозы народ соберется там, чтобы провести оргию.

На Щекавице не нашлось желающих принять участие в оргии Фото: УНИАН

Однако желающих принять участие в таком массовом мероприятии не нашлось. На горе было всего несколько человек, которые явно пришли просто погулять.

Ночная атака дронов по Кремлю — что известно

Напомним, в ночь на 3 мая два беспилотника атаковали Кремль. Позже эту информацию также подтвердили в пресс-службе президента РФ. Там заявили, что БПЛА сбили силы ПВО, а от разлета осколков никто не пострадал. Согласно сообщениям росСМИ, Владимира Путина не было в Кремле во время атаки.

В Кремле заявили, что ночная атака — это террористический акт, который якобы произвел Киев. А целью атаки был Владимир Путин, по мнению руководства России.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг заявления Кремля и отметил, что Украина использует оружие только для того, чтобы освободить свои территории. При этом даже для этих целей вооружений не хватает.