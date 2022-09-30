Страшно смешно. Топ-5 мемов об оргии на Щекавице – любовь против ядерной угрозы

Мемы про оргию на горе Щекавица приобрели настолько массовый характер, что даже Верка Сердючка не удержалась.

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Кто первым запустил эту шутку, неизвестно, но уже несколько дней, когда в мире и в Украине начались разговоры о возможном ядерном ударе РФ по Украине, народ вдруг стал обсуждать оргию на киевской горе Щекавица: то есть, на фоне возможного ядерного апокалипсиса – нужно успеть полюбить другу друга, получив максимум удовольствия.

Ноги шутки растут из анекдота про падающий самолет, где пассажиры собрались устроить примерно то же самое. Тема с оргией на горе обросла ироничными дискуссиями в соцсетях, планами о встречах, деталями и мемами. Так или иначе, но словосочетание Hora Shchekavytsya оказалось в гуглтрендах – с растущей динамикой. Даже Верка Сердючка уже отозвалась – повесила картинку про Щекавицу. Фокус отобрал пять мемов на эту тему – поприличнее.

Оргия на Щекавице: топ-5 мемов на тему

Первое место: ожидания vs реальность

Лучший, на наш взгляд, мем от Tetiana Shvydchenko

[ + – ] Мем про кастинг из звезд на Щекавице

Обращают на себя внимание и комменты: "А будет онлайн трансляция оргии?" — "Да, на канале "Рада".

Оргия на Щекавице. Мем номер два

Это лозунг. "ЩЕКАВИЦА – ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ".

Мем номер три — Джон Траволта в Киеве

Известный художник-иллюстратор Александр Грехов обыграл в своем рисунке эпизод из "Криминального чтива" с Джоном Траволтой, где тот элегантно носил черное пальто на руке. С ним он и явился на Щекавицу. Один.

[ + – ] Джон Траволта на Щекавице: он пришел туда один

Мем номер четыре — от Верки Сердючки

Верка Сердючка не осталась в стороне от народной забавы, подписав это фото: "Гора Щекавица. Мы почти на месте".

[ + – ] Мем от Верки Сердючки и "мамы"

И замыкает топ-5 мем про тех, кого не взяли на оргию

Уже есть и обделенные народной любовью. Хотя пока только во сне.

[ + – ] Мем об обделенных любовью на горе Щекавица

"Не смешно и не прикольно": шутки про Щекавицу понравились не всем

Однако, оказалось, что не всем пришлась по нраву эта затея. Известная украинская журналистка Соня Кошкина написала в своем блоге: "А с чего начались массовые сообщения о ядерке? Почему именно сейчас (…уйло всегда нам ею угрожало)? Что я пропустила (потому что сейчас редко в фб). И чтоб дважды не вставать. Понимаю, что юмор спасает. Но о Щекавице – и не смешно, и не прикольно. Извините, извините".

А вот советник Офиса президента Алексей Арестович к этой стихийной забаве отнесся философски и с присущей ему иронией коротко прокомментировал мем №1 в нашей подборке: " Я посмотрел этот кастинг. Не приду".

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