Страшно смешно. Топ-5 мемов об оргии на Щекавице – любовь против ядерной угрозы
Мемы про оргию на горе Щекавица приобрели настолько массовый характер, что даже Верка Сердючка не удержалась.
Кто первым запустил эту шутку, неизвестно, но уже несколько дней, когда в мире и в Украине начались разговоры о возможном ядерном ударе РФ по Украине, народ вдруг стал обсуждать оргию на киевской горе Щекавица: то есть, на фоне возможного ядерного апокалипсиса – нужно успеть полюбить другу друга, получив максимум удовольствия.
Ноги шутки растут из анекдота про падающий самолет, где пассажиры собрались устроить примерно то же самое. Тема с оргией на горе обросла ироничными дискуссиями в соцсетях, планами о встречах, деталями и мемами. Так или иначе, но словосочетание Hora Shchekavytsya оказалось в гуглтрендах – с растущей динамикой. Даже Верка Сердючка уже отозвалась – повесила картинку про Щекавицу. Фокус отобрал пять мемов на эту тему – поприличнее.
Оргия на Щекавице: топ-5 мемов на тему
Первое место: ожидания vs реальность
Лучший, на наш взгляд, мем от Tetiana Shvydchenko
Обращают на себя внимание и комменты: "А будет онлайн трансляция оргии?" — "Да, на канале "Рада".
Оргия на Щекавице. Мем номер два
Это лозунг. "ЩЕКАВИЦА – ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВНИКИ".
Мем номер три — Джон Траволта в Киеве
Известный художник-иллюстратор Александр Грехов обыграл в своем рисунке эпизод из "Криминального чтива" с Джоном Траволтой, где тот элегантно носил черное пальто на руке. С ним он и явился на Щекавицу. Один.
Мем номер четыре — от Верки Сердючки
Верка Сердючка не осталась в стороне от народной забавы, подписав это фото: "Гора Щекавица. Мы почти на месте".
И замыкает топ-5 мем про тех, кого не взяли на оргию
Уже есть и обделенные народной любовью. Хотя пока только во сне.
"Не смешно и не прикольно": шутки про Щекавицу понравились не всем
Однако, оказалось, что не всем пришлась по нраву эта затея. Известная украинская журналистка Соня Кошкина написала в своем блоге: "А с чего начались массовые сообщения о ядерке? Почему именно сейчас (…уйло всегда нам ею угрожало)? Что я пропустила (потому что сейчас редко в фб). И чтоб дважды не вставать. Понимаю, что юмор спасает. Но о Щекавице – и не смешно, и не прикольно. Извините, извините".
А вот советник Офиса президента Алексей Арестович к этой стихийной забаве отнесся философски и с присущей ему иронией коротко прокомментировал мем №1 в нашей подборке: " Я посмотрел этот кастинг. Не приду".Важно