Юмор военного времени. Топ-15 шуток на тему сопротивления оккупантам

Украина сражается и продолжает шутить: самые яркие видео, анекдоты, истории, мультфильм и почтовая марка. К 1 апреля Фокус составил Топ-15 шуток и мемов на тему войны с РФ.

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Почти сразу же после начала полномасштабной войны России с Украиной родились новые военные песни, но так же появились и первые шутки на военную тематику, обыгрывавшие парадоксы, абсурд и подвиги фронтового времени: от бреда, который несла путинская пропаганда до подвига украинских пограничников острова Змеиный. За более чем месяц их накопилось предостаточно – есть из чего выбрать.

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Авторы некоторых из представленных сатирических творений известны, а иные произведения пока безымянны. Фокус собрал

Топ-15 шуток военного времени

1. Украинские боевые голуби довели до истерики пропагандонское ТВ

В начале марта Министерство обороны России заявило о том, что в Украине под эгидой Пентагона (как же без него!) в неких биолабораториях разрабатывали проекты по распространению биологического оружия, а именно — при помощи летучих мышей и птиц мы якобы Россию заражали всякими болезнями, включая коронавирус. Сразу же появились десятки блестящих мемов и видео на эту тему. Но два ролика принадлежат к шедеврам сатирического искусства.

Главный сценарный ход в обоих – украинские "боевые птицы", пикируя, бомбят российскую бронетехнику!

[ + – ] Украинские "боевые птицы", пикируя, бомбят российскую бронетехнику!

Более развернутый ролик с той же темой. Российский пропагандист, режиссер Никита Михалков с крайне глупым выражением лица рассказывает: "Рассчитывалась траектория зараженных птиц через Россию – это фашистская попытка истребления славянского этноса". А дальше украинские птицы (отрывки из американской анимации) атакуют снарядами и бомбами российского врага. Это уже – классика современного сетевого короткого видео (минута).

[ + – ] Никита Михалков рассказывает об украинских птицах-диверсантах

2. Фраза комика Егора Крутоголова, лидера "Дизель-шоу": "Если родится сын – назову Байрактар, если дочь – Джавелин"

Bayraktar TB2 (в переводе — "знаменосец") — это турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник, при помощи которого украинские бойцы уничтожили множество российских колонн бронетехники.

FGM-148 Javelin — американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ППРК), который также отлично себя зарекомендовал в борьбе с российскими оккупантами.

3. Без единого выстрела (рассказ)

Абсолютно улетная история от кинорежиссера и сценаристки Марыси Никитюк.

"На Сумщине в село заехало четыре российских танка. Местные сидят по хатам, наблюдают с интересом за жизнью млекопитающих. Танки останавливаются, вылезает экипаж, из двух танков сливают топливо в остальные два и уезжают. А два пустых танка стоят посреди села.

Местные выбежали, воткнули в танки флаги Украины и юркнули по домам, сидят ждут. Возвращаются первые два танка (видно, топливо нарыли) видят два танка с украинскими флагами и давай их расстреливать. Расхерачили танки, подъехали, поняли что свои, расстроились. Местные давятся со смеху тихонько.

Два танка, оставшиеся на ходу, отправились село объезжать (видно, потерялись). А там мост на 5 тонн для легковых автомобилей. Заезжает один танк — и обваливается мост, танк клюет носом в реку, тонет со всем экипажем. Местные уже в голос ржут.

Остался один танк. Ездил-ездил, нашел ров и перевернулся там. Вылезший экипаж толкал-толкал, так и оставили тот танк там валяться и пошли вдвоем.

Вот так село без единого выстрела с двумя флагами Украины победило четыре танка российских оккупантов".

4. Трактор, тянущий танк

В первые февральские дни войны все мировые медиа облетело видео, где украинский фермер украл подбитую российскую бронетехнику.

[ + – ] Трактор, тянущий за собой подбитый танк, стал одним из символов российско-украинской войны

Затем появилось множество видео с подобными происшествиями. Трактор, тянущий за собой подбитый танк, стал одним из символов российско-украинской войны. В Китае даже выпустили такие игрушки.

5. Псевдопроводники-партизаны (быль)

История, парадоксально напоминающая подвиг Ивана Сусанина, только теперь в роли псевдопроводников-партизан — два украинца, а в роли оккупантов — не поляки, а россияне.

"Герои-железнодорожники! История, которая попадет в учебники истории нашей освободительной войны. Итак, знакомьтесь, наши герои — начальник станции "Басы" Руслан Аристархов и начальник станции "Сумы товарная" Артем Киселев. Они голыми руками захватили вражеский БТР и двух военных вражеской армии.

Утром после селектора они отправились выявлять метки, делали обход колеи на станциях "Басы" и "Сумы товарная". И увидели, как на "Сумы товарная" заезжает бронетранспортер. Вылез из кабины один из русских захватчиков и спросил направление движения. Железнодорожники сориентировались и указали ему путь в тупик за повышенной колеей. Попав в ловушку, русские вылезли из БТР, их повалили на землю и вызвали тероборону. Двоих задержали и сдали сумской теробороне. Еще двое сбежали, на них объявлена охота. Сумщина подтвердила свои традиции партизанской борьбы. УЗ готовит к награждению героев-железнодорожников".

6. "У меня вопрос к коучам. Ну вот мы все вышли из зоны комфорта, дальше что?"

Важно

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7. "Дорогие россияне, туристическое агентство "Нефиг шастать" приглашает вас в интересные увлекательные туры "Увидеть Киев и умереть".

8. "Жена влюбленными глазами смотрит на Арестовича. Но я не ревную. Потому что я сам смотрю на Арестовича влюбленными глазами".

Важно

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9. Конотопские ведьмы (быль)

Ролик, в котором российских оккупантов в Конотопе "опустили" местные жители.

"Это Конотоп. Здесь каждая вторая женщина – ведьма. У тебя уже завтра **й стоять не будет. (0 мин. 40 сек).

[ + – ] "Это Конотоп. Здесь каждая вторая женщина – ведьма" (видео 18+)

10. Шутка по поводу санкций, введенных против страны-агрессора: "Даже космос отзывает из Челябинска свой метеорит"

11. Русский военный корабль прибыл по назначению

Фантастический ролик, где посланный на *** русский военный корабль прилетел, как ракета, на Красную площадь, нанеся ей значительные разрушения.

[ + – ] Русский военный корабль на Красной площади в Москве

12. Почтовая марка "Русский военный корабль иди на…"

"Укрпочта" объявила 11 марта победителя народного голосования за эскиз для почтовой марки "Русский военный корабль, иди на#уй!" – это художник Борис Грох. Грох – львовский цифровой художник, который обычно изображает мрачные спальные районы, где люди внезапно сталкиваются с монстрами.

[ + – ] Почтовая марка "Русский военный корабль"

За работу Бориса Гроха проголосовало 1700 человек из 8 тысяч всех голосов. Эскиз уже передан в печать.

13. Россияне думали, что идут на украинскую землю. Но их предупреждали, что не "НА", а "В"

14. Напали на себя

После российских бомбардировок Мариупольского роддома №3 вражеские медиа показали фото "оккупированного ВСУ детского сада" и что украинские бойцы прятались за роженицами. Мелькали даже утверждения, что украинская армия сама наносит удары по своим гражданским инфраструктурам. На это отозвался лидер "Машины времени", музыкант Андрей Макаревич: "Даже Гитлеру не пришло в голову объявить, что советская армия сама разбомбила свои города, взяла в блокаду Ленинград, чтобы дискредитировать миролюбивый рейх".

15. Масяня Эпизод 160 Вакидзаси. Харакири Путина

Российский аниматор Олег Куваев, создавший культовый мультсериал о Масяне, с 2006 года живет в Израиле, бывая в России наездами. Недавно он сделал серию о войне в Украине, набравшую в YouTube рекордные 3,7 млн просмотров.

По сюжету Масяня и Хрюндель скрывают от своего друга-украинца Лохматого (Лохматенко) страшную правду о развязанной Россией против Украины войне, чтобы тому не стало плохо с сердцем.

Масяня решается добраться в бункер к Путину, чтобы подарить ему японский ритуальный меч для харакири. Она задает Путину вопрос: зачем он напал на украинцев? Тот отвечает: потому что в Украине нацисты.

"Так, чувак, эту лапшу оставь для своих зомби. Нацист в этой ситуации только один – ты, сука", — отвечает Масяня.

[ + – ] Масяня и Путин

Куваев под роликом так прокомментировал свое детище: "Я в курсе, что в комменты набегут рашисты и я не успею их вычищать — так что вы там поосторожнее… Таково мое понимание происходящего. Смутные и мрачные времена настали. Юмор уходит в подполье".