Юмор военного времени. Топ-15 шуток на тему сопротивления оккупантам
Украина сражается и продолжает шутить: самые яркие видео, анекдоты, истории, мультфильм и почтовая марка. К 1 апреля Фокус составил Топ-15 шуток и мемов на тему войны с РФ.
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Почти сразу же после начала полномасштабной войны России с Украиной родились новые военные песни, но так же появились и первые шутки на военную тематику, обыгрывавшие парадоксы, абсурд и подвиги фронтового времени: от бреда, который несла путинская пропаганда до подвига украинских пограничников острова Змеиный. За более чем месяц их накопилось предостаточно – есть из чего выбрать.
Авторы некоторых из представленных сатирических творений известны, а иные произведения пока безымянны. Фокус собрал
Топ-15 шуток военного времени
1. Украинские боевые голуби довели до истерики пропагандонское ТВ
В начале марта Министерство обороны России заявило о том, что в Украине под эгидой Пентагона (как же без него!) в неких биолабораториях разрабатывали проекты по распространению биологического оружия, а именно — при помощи летучих мышей и птиц мы якобы Россию заражали всякими болезнями, включая коронавирус. Сразу же появились десятки блестящих мемов и видео на эту тему. Но два ролика принадлежат к шедеврам сатирического искусства.
Главный сценарный ход в обоих – украинские "боевые птицы", пикируя, бомбят российскую бронетехнику!
Более развернутый ролик с той же темой. Российский пропагандист, режиссер Никита Михалков с крайне глупым выражением лица рассказывает: "Рассчитывалась траектория зараженных птиц через Россию – это фашистская попытка истребления славянского этноса". А дальше украинские птицы (отрывки из американской анимации) атакуют снарядами и бомбами российского врага. Это уже – классика современного сетевого короткого видео (минута).
2. Фраза комика Егора Крутоголова, лидера "Дизель-шоу": "Если родится сын – назову Байрактар, если дочь – Джавелин"
Bayraktar TB2 (в переводе — "знаменосец") — это турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник, при помощи которого украинские бойцы уничтожили множество российских колонн бронетехники.
FGM-148 Javelin — американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ППРК), который также отлично себя зарекомендовал в борьбе с российскими оккупантами.
3. Без единого выстрела (рассказ)
Абсолютно улетная история от кинорежиссера и сценаристки Марыси Никитюк.
"На Сумщине в село заехало четыре российских танка. Местные сидят по хатам, наблюдают с интересом за жизнью млекопитающих. Танки останавливаются, вылезает экипаж, из двух танков сливают топливо в остальные два и уезжают. А два пустых танка стоят посреди села.
Местные выбежали, воткнули в танки флаги Украины и юркнули по домам, сидят ждут. Возвращаются первые два танка (видно, топливо нарыли) видят два танка с украинскими флагами и давай их расстреливать. Расхерачили танки, подъехали, поняли что свои, расстроились. Местные давятся со смеху тихонько.
Два танка, оставшиеся на ходу, отправились село объезжать (видно, потерялись). А там мост на 5 тонн для легковых автомобилей. Заезжает один танк — и обваливается мост, танк клюет носом в реку, тонет со всем экипажем. Местные уже в голос ржут.
Остался один танк. Ездил-ездил, нашел ров и перевернулся там. Вылезший экипаж толкал-толкал, так и оставили тот танк там валяться и пошли вдвоем.
Вот так село без единого выстрела с двумя флагами Украины победило четыре танка российских оккупантов".
4. Трактор, тянущий танк
В первые февральские дни войны все мировые медиа облетело видео, где украинский фермер украл подбитую российскую бронетехнику.
Затем появилось множество видео с подобными происшествиями. Трактор, тянущий за собой подбитый танк, стал одним из символов российско-украинской войны. В Китае даже выпустили такие игрушки.
5. Псевдопроводники-партизаны (быль)
История, парадоксально напоминающая подвиг Ивана Сусанина, только теперь в роли псевдопроводников-партизан — два украинца, а в роли оккупантов — не поляки, а россияне.
"Герои-железнодорожники! История, которая попадет в учебники истории нашей освободительной войны. Итак, знакомьтесь, наши герои — начальник станции "Басы" Руслан Аристархов и начальник станции "Сумы товарная" Артем Киселев. Они голыми руками захватили вражеский БТР и двух военных вражеской армии.
Утром после селектора они отправились выявлять метки, делали обход колеи на станциях "Басы" и "Сумы товарная". И увидели, как на "Сумы товарная" заезжает бронетранспортер. Вылез из кабины один из русских захватчиков и спросил направление движения. Железнодорожники сориентировались и указали ему путь в тупик за повышенной колеей. Попав в ловушку, русские вылезли из БТР, их повалили на землю и вызвали тероборону. Двоих задержали и сдали сумской теробороне. Еще двое сбежали, на них объявлена охота. Сумщина подтвердила свои традиции партизанской борьбы. УЗ готовит к награждению героев-железнодорожников".
6. "У меня вопрос к коучам. Ну вот мы все вышли из зоны комфорта, дальше что?"Важно
7. "Дорогие россияне, туристическое агентство "Нефиг шастать" приглашает вас в интересные увлекательные туры "Увидеть Киев и умереть".
8. "Жена влюбленными глазами смотрит на Арестовича. Но я не ревную. Потому что я сам смотрю на Арестовича влюбленными глазами".Важно
9. Конотопские ведьмы (быль)
Ролик, в котором российских оккупантов в Конотопе "опустили" местные жители.
"Это Конотоп. Здесь каждая вторая женщина – ведьма. У тебя уже завтра **й стоять не будет. (0 мин. 40 сек).
10. Шутка по поводу санкций, введенных против страны-агрессора: "Даже космос отзывает из Челябинска свой метеорит"
11. Русский военный корабль прибыл по назначению
Фантастический ролик, где посланный на *** русский военный корабль прилетел, как ракета, на Красную площадь, нанеся ей значительные разрушения.
12. Почтовая марка "Русский военный корабль иди на…"
"Укрпочта" объявила 11 марта победителя народного голосования за эскиз для почтовой марки "Русский военный корабль, иди на#уй!" – это художник Борис Грох. Грох – львовский цифровой художник, который обычно изображает мрачные спальные районы, где люди внезапно сталкиваются с монстрами.
За работу Бориса Гроха проголосовало 1700 человек из 8 тысяч всех голосов. Эскиз уже передан в печать.
13. Россияне думали, что идут на украинскую землю. Но их предупреждали, что не "НА", а "В"
14. Напали на себя
После российских бомбардировок Мариупольского роддома №3 вражеские медиа показали фото "оккупированного ВСУ детского сада" и что украинские бойцы прятались за роженицами. Мелькали даже утверждения, что украинская армия сама наносит удары по своим гражданским инфраструктурам. На это отозвался лидер "Машины времени", музыкант Андрей Макаревич: "Даже Гитлеру не пришло в голову объявить, что советская армия сама разбомбила свои города, взяла в блокаду Ленинград, чтобы дискредитировать миролюбивый рейх".
15. Масяня Эпизод 160 Вакидзаси. Харакири Путина
Российский аниматор Олег Куваев, создавший культовый мультсериал о Масяне, с 2006 года живет в Израиле, бывая в России наездами. Недавно он сделал серию о войне в Украине, набравшую в YouTube рекордные 3,7 млн просмотров.
По сюжету Масяня и Хрюндель скрывают от своего друга-украинца Лохматого (Лохматенко) страшную правду о развязанной Россией против Украины войне, чтобы тому не стало плохо с сердцем.
Масяня решается добраться в бункер к Путину, чтобы подарить ему японский ритуальный меч для харакири. Она задает Путину вопрос: зачем он напал на украинцев? Тот отвечает: потому что в Украине нацисты.
"Так, чувак, эту лапшу оставь для своих зомби. Нацист в этой ситуации только один – ты, сука", — отвечает Масяня.
Куваев под роликом так прокомментировал свое детище: "Я в курсе, что в комменты набегут рашисты и я не успею их вычищать — так что вы там поосторожнее… Таково мое понимание происходящего. Смутные и мрачные времена настали. Юмор уходит в подполье".