Україна бореться і продовжує жартувати: найяскравіші відео, анекдоти, історії, мультфільми та поштова марка. До 1 квітня Фокус склав Топ-15 жартів та мемів на тему війни з РФ.

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Майже одразу після початку повномасштабної війни Росії з Україною народилися нові воєнні пісні, але так само з'явилися і перші жарти на воєнну тематику, що обіграли парадокси, абсурд та подвиги фронтового часу: від маячні, яку несла путінська пропаганда, до подвигу українських прикордонників острова Зміїний. За більш як місяць їх накопичилося достатньо — є з чого вибрати.

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Автори деяких із представлених сатиричних творів відомі, а інші твори поки що безіменні. Фокус зібрав

Топ-15 жартів воєнного часу

1. Українські бойові голуби довели до істерики пропагандистське ТБ

На початку березня Міністерство оборони Росії заявило про те, що в Україні під егідою Пентагону (як без нього!) в деяких біолабораторіях розробляли проєкти для поширення біологічної зброї, а саме — за допомогою кажанів і птахів ми нібито Росію заражали будь-якими хворобами, включаючи коронавірус. Відразу ж з'явилися десятки блискучих мемів та відео на цю тему. Але два ролики належать до шедеврів сатиричного мистецтва.

Головний сценарний хід в обох — українські "бойові птахи", пікіруючи, бомбардують російську бронетехніку!

[ + – ] Українські "бойові птахи", пікіруючи, бомбять російську бронетехніку!

Розгорнутіший ролик на ту ж тему. Російський пропагандист, режисер Микита Михалков із вкрай дурним виразом обличчя розповідає: "Розраховували траєкторію заражених птахів через Росію — це фашистська спроба винищення слов'янського етносу". А далі українські птахи (уривки з американської анімації) атакують снарядами та бомбами російського ворога. Це вже класика сучасного мережевого короткого відео (хвилина).

[ + – ] Микита Михалков розповідає про українських птахів-диверсантів

2. Фраза коміка Єгора Крутоголова, лідера "Дизель-шоу": "Якщо народиться син — назву Байрактар, якщо дочка — Джавелін"

Bayraktar TB2 (в перекладі — "прапороносець") — це турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотник, за допомогою якого українські бійці знищили безліч російських колон бронетехніки.

FGM-148 Javelin — американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), який також добре себе зарекомендував у боротьбі з російськими окупантами.

3. Без жодного пострілу (оповідання)

Абсолютно ульотна історія від кінорежисера та сценаристки Марисі Нікітюк.

"На Сумщині в село заїхало чотири російські танки. Місцеві сидять по хатах, спостерігають з цікавістю за життям ссавців. Танки зупиняються, вилазить екіпаж, з двох танків зливають паливо в інші два і всі їдуть. А два порожні танки стоять посеред села.

Місцеві вибігли, застромили в танки прапори України й чкурнули по хатах, сидять, чекають. Повертаються перші два танки (мабуть, паливо нарили), бачать два танки з українськими прапорами та давай їх розстрілювати. Розбомбили танки, під'їхали, зрозуміли що свої, засмутилися. Місцеві давляться зі сміху тихенько.

Два танки, що залишилися на ходу, поїхали село об'їжджати (мабуть, загубилися). А там міст на 5 тонн для легкових автомобілів. Заїжджає один танк — і обвалюється міст, танк клює носом в річку, тоне з усім екіпажем. Місцеві вже в голос іржуть.

Залишився один танк. Їздив-їздив, знайшов рів і перекинувся там. Виліз екіпаж, штовхав-штовхав, так і залишили той танк там валятись і пішли світ заочі.

Отак село без жодного пострілу з двома прапорами України перемогло чотири танки російських окупантів".

4. Трактор, що тягне танк

У перші лютневі дні війни всі світові медіа облетіло відео, де український фермер украв підбиту російську бронетехніку.

[ + – ] Трактор, що тягне за собою підбитий танк, став одним із символів російсько-української війни

Потім з'явилося багато відео з такими ж випадками. Трактор, який тягне за собою підбитий танк, став одним із символів російсько-української війни. В Китаї навіть випустили такі іграшки.

5. Псевдопровідники-партизани (билиця)

Історія, яка парадоксально нагадує подвиг Івана Сусаніна, тільки тепер у ролі псевдопровідників-партизан — два українці, а в ролі окупантів — не поляки, а росіяни.

"Герої-залізничники! Історія, яка потрапить до підручників історії нашої визвольної війни. Отже, знайомтеся, наші герої — начальник станції "Баси" Руслан Аристархов та начальник станції "Суми-Товарна" Артем Кисельов. Вони голими руками захопили ворожий БТР та двох військових ворожої армії.

Вранці після селектора вони вирушили шукати мітки, робили обхід колії на станціях "Баси" та "Суми-Товарна". І побачили, як на "Суми-Товарна" заїжджає бронетранспортер. Виліз із кабіни один із російських загарбників і запитав напрямок руху. Залізничники зорієнтувалися і вказали йому шлях у тупик за підвищеною колією. Потрапивши в пастку, росіяни вилізли з БТР, їх повалили на землю та викликали тероборону. Двох затримали та здали сумській теробороні. Ще двоє втекли, на них оголошено полювання. Сумщина підтвердила свої традиції партизанської боротьби. УЗ готує до нагородження героїв-залізничників".

6. "У мене питання до коуча. Ну ось ми всі вийшли із зони комфорту, далі що?"

Важливо

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7. "Дорогі росіяни, туристична агенція "Нефіг шастати" запрошує вас у цікаві захопливі тури "Побачити Київ та померти".

8. "Дружина закоханими очима дивиться на Арестовича. Але я не ревную. Тому що я сам дивлюся на Арестовича закоханими очима".

Важливо

Шкарпетки Віталія Кіма, Укрпошта проти орків та російський військовий корабель. Українці створюють меми про війну

9. Конотопські відьми (билина)

Ролик, в якому російських окупантів у Конотопі опустили місцеві жителі.

"Це Конотоп. Тут кожна друга жінка — відьма. В тебе вже завтра **й не стоятиме. (0 хв. 40 сек)".

[ + – ] "Це Конотоп. Тут кожна друга жінка — відьма" (відео 18+)

10. Жарт із приводу санкцій, введених проти країни-агресора: "Навіть космос відкликає з Челябінська свій метеорит"

11. Російський військовий корабель прибув за призначенням

Фантастичний ролик, де посланий на *** російський військовий корабель прилетів, як ракета, на Червону площу, завдавши їй значних руйнувань.

[ + – ] Російський військовий корабель на Червоній площі в Москві

12. Поштова марка "Російський військовий корабель іди на…"

"Укрпошта" оголосила 11 березня переможця народного голосування за ескіз для поштової марки "Російський військовий корабель, йди на#уй!" — це художник Борис Грох. Грох — львівський цифровий художник, який зазвичай зображає похмурі спальні райони, де люди раптово стикаються із монстрами.

[ + – ] Поштова марка "Російський військовий корабель"

За роботу Бориса Гроха проголосувало 1700 осіб із 8 тисяч усіх голосів. Ескіз уже передали до друку.

13. Росіяни думали, що йдуть на українську землю. Але їх попереджали, що не "НА", а "В"

14. Напали на себе

Після російських бомбардувань Маріупольського пологового будинку №3 ворожі медіа показали фото "окупованого ЗСУ дитячого садка" і що українські бійці ховалися за породіллями. Мелькали навіть твердження, що українська армія сама завдає ударів по своїх цивільних інфраструктурах. На це відгукнувся лідер "Машини часу", музикант Андрій Макаревич: "Навіть Гітлеру не спало на думку оголосити, що радянська армія сама розбомбила свої міста, взяла в блокаду Ленінград, щоб дискредитувати миролюбний рейх".

15. Масяня Епізод 160. Вакідзасі. Харакірі Путіна

Російський аніматор Олег Куваєв, який створив культовий мультсеріал про Масяню, з 2006 року живе в Ізраїлі, буваючи в Росії наїздами. Нещодавно він зробив серію про війну в Україні, яка набрала у YouTube рекордні 3,7 млн переглядів.

За сюжетом Масяня та Хрюндель приховують від свого друга-українця Лохматого (Лохматенко) страшну правду про розв'язану Росією проти України війну, щоб у нього не заболіло серце.

Масяня вирішує дістатися бункеру до Путіна, щоб подарувати йому японський ритуальний меч для харакірі. Вона запитує в Путіна: навіщо він напав на українців? Той відповідає: бо в Україні є нацисти.

"Так, чувак, цю локшину залиш для своїх зомбі. Нацист у цій ситуації тільки один — ти, с**а", — відповідає Масяня.

[ + – ] Масяня та Путін

Куваєв під роликом так прокоментував своє дітище: "Я в курсі, що в коментарі набіжать рашисти і я не встигну їх вичищати — так що ви там обережніше… Таке моє розуміння того, що відбувається. Смутні й похмурі часи настали. Гумор іде в підпілля".