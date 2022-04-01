Гумор воєнного часу. Топ-15 жартів на тему опору окупантам
Україна бореться і продовжує жартувати: найяскравіші відео, анекдоти, історії, мультфільми та поштова марка. До 1 квітня Фокус склав Топ-15 жартів та мемів на тему війни з РФ.
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Майже одразу після початку повномасштабної війни Росії з Україною народилися нові воєнні пісні, але так само з'явилися і перші жарти на воєнну тематику, що обіграли парадокси, абсурд та подвиги фронтового часу: від маячні, яку несла путінська пропаганда, до подвигу українських прикордонників острова Зміїний. За більш як місяць їх накопичилося достатньо — є з чого вибрати.
Автори деяких із представлених сатиричних творів відомі, а інші твори поки що безіменні. Фокус зібрав
Топ-15 жартів воєнного часу
1. Українські бойові голуби довели до істерики пропагандистське ТБ
На початку березня Міністерство оборони Росії заявило про те, що в Україні під егідою Пентагону (як без нього!) в деяких біолабораторіях розробляли проєкти для поширення біологічної зброї, а саме — за допомогою кажанів і птахів ми нібито Росію заражали будь-якими хворобами, включаючи коронавірус. Відразу ж з'явилися десятки блискучих мемів та відео на цю тему. Але два ролики належать до шедеврів сатиричного мистецтва.
Головний сценарний хід в обох — українські "бойові птахи", пікіруючи, бомбардують російську бронетехніку!
Розгорнутіший ролик на ту ж тему. Російський пропагандист, режисер Микита Михалков із вкрай дурним виразом обличчя розповідає: "Розраховували траєкторію заражених птахів через Росію — це фашистська спроба винищення слов'янського етносу". А далі українські птахи (уривки з американської анімації) атакують снарядами та бомбами російського ворога. Це вже класика сучасного мережевого короткого відео (хвилина).
2. Фраза коміка Єгора Крутоголова, лідера "Дизель-шоу": "Якщо народиться син — назву Байрактар, якщо дочка — Джавелін"
Bayraktar TB2 (в перекладі — "прапороносець") — це турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотник, за допомогою якого українські бійці знищили безліч російських колон бронетехніки.
FGM-148 Javelin — американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), який також добре себе зарекомендував у боротьбі з російськими окупантами.
3. Без жодного пострілу (оповідання)
Абсолютно ульотна історія від кінорежисера та сценаристки Марисі Нікітюк.
"На Сумщині в село заїхало чотири російські танки. Місцеві сидять по хатах, спостерігають з цікавістю за життям ссавців. Танки зупиняються, вилазить екіпаж, з двох танків зливають паливо в інші два і всі їдуть. А два порожні танки стоять посеред села.
Місцеві вибігли, застромили в танки прапори України й чкурнули по хатах, сидять, чекають. Повертаються перші два танки (мабуть, паливо нарили), бачать два танки з українськими прапорами та давай їх розстрілювати. Розбомбили танки, під'їхали, зрозуміли що свої, засмутилися. Місцеві давляться зі сміху тихенько.
Два танки, що залишилися на ходу, поїхали село об'їжджати (мабуть, загубилися). А там міст на 5 тонн для легкових автомобілів. Заїжджає один танк — і обвалюється міст, танк клює носом в річку, тоне з усім екіпажем. Місцеві вже в голос іржуть.
Залишився один танк. Їздив-їздив, знайшов рів і перекинувся там. Виліз екіпаж, штовхав-штовхав, так і залишили той танк там валятись і пішли світ заочі.
Отак село без жодного пострілу з двома прапорами України перемогло чотири танки російських окупантів".
4. Трактор, що тягне танк
У перші лютневі дні війни всі світові медіа облетіло відео, де український фермер украв підбиту російську бронетехніку.
Потім з'явилося багато відео з такими ж випадками. Трактор, який тягне за собою підбитий танк, став одним із символів російсько-української війни. В Китаї навіть випустили такі іграшки.
5. Псевдопровідники-партизани (билиця)
Історія, яка парадоксально нагадує подвиг Івана Сусаніна, тільки тепер у ролі псевдопровідників-партизан — два українці, а в ролі окупантів — не поляки, а росіяни.
"Герої-залізничники! Історія, яка потрапить до підручників історії нашої визвольної війни. Отже, знайомтеся, наші герої — начальник станції "Баси" Руслан Аристархов та начальник станції "Суми-Товарна" Артем Кисельов. Вони голими руками захопили ворожий БТР та двох військових ворожої армії.
Вранці після селектора вони вирушили шукати мітки, робили обхід колії на станціях "Баси" та "Суми-Товарна". І побачили, як на "Суми-Товарна" заїжджає бронетранспортер. Виліз із кабіни один із російських загарбників і запитав напрямок руху. Залізничники зорієнтувалися і вказали йому шлях у тупик за підвищеною колією. Потрапивши в пастку, росіяни вилізли з БТР, їх повалили на землю та викликали тероборону. Двох затримали та здали сумській теробороні. Ще двоє втекли, на них оголошено полювання. Сумщина підтвердила свої традиції партизанської боротьби. УЗ готує до нагородження героїв-залізничників".
6. "У мене питання до коуча. Ну ось ми всі вийшли із зони комфорту, далі що?"Важливо
7. "Дорогі росіяни, туристична агенція "Нефіг шастати" запрошує вас у цікаві захопливі тури "Побачити Київ та померти".
8. "Дружина закоханими очима дивиться на Арестовича. Але я не ревную. Тому що я сам дивлюся на Арестовича закоханими очима".Важливо
9. Конотопські відьми (билина)
Ролик, в якому російських окупантів у Конотопі опустили місцеві жителі.
"Це Конотоп. Тут кожна друга жінка — відьма. В тебе вже завтра **й не стоятиме. (0 хв. 40 сек)".
10. Жарт із приводу санкцій, введених проти країни-агресора: "Навіть космос відкликає з Челябінська свій метеорит"
11. Російський військовий корабель прибув за призначенням
Фантастичний ролик, де посланий на *** російський військовий корабель прилетів, як ракета, на Червону площу, завдавши їй значних руйнувань.
12. Поштова марка "Російський військовий корабель іди на…"
"Укрпошта" оголосила 11 березня переможця народного голосування за ескіз для поштової марки "Російський військовий корабель, йди на#уй!" — це художник Борис Грох. Грох — львівський цифровий художник, який зазвичай зображає похмурі спальні райони, де люди раптово стикаються із монстрами.
За роботу Бориса Гроха проголосувало 1700 осіб із 8 тисяч усіх голосів. Ескіз уже передали до друку.
13. Росіяни думали, що йдуть на українську землю. Але їх попереджали, що не "НА", а "В"
14. Напали на себе
Після російських бомбардувань Маріупольського пологового будинку №3 ворожі медіа показали фото "окупованого ЗСУ дитячого садка" і що українські бійці ховалися за породіллями. Мелькали навіть твердження, що українська армія сама завдає ударів по своїх цивільних інфраструктурах. На це відгукнувся лідер "Машини часу", музикант Андрій Макаревич: "Навіть Гітлеру не спало на думку оголосити, що радянська армія сама розбомбила свої міста, взяла в блокаду Ленінград, щоб дискредитувати миролюбний рейх".
15. Масяня Епізод 160. Вакідзасі. Харакірі Путіна
Російський аніматор Олег Куваєв, який створив культовий мультсеріал про Масяню, з 2006 року живе в Ізраїлі, буваючи в Росії наїздами. Нещодавно він зробив серію про війну в Україні, яка набрала у YouTube рекордні 3,7 млн переглядів.
За сюжетом Масяня та Хрюндель приховують від свого друга-українця Лохматого (Лохматенко) страшну правду про розв'язану Росією проти України війну, щоб у нього не заболіло серце.
Масяня вирішує дістатися бункеру до Путіна, щоб подарувати йому японський ритуальний меч для харакірі. Вона запитує в Путіна: навіщо він напав на українців? Той відповідає: бо в Україні є нацисти.
"Так, чувак, цю локшину залиш для своїх зомбі. Нацист у цій ситуації тільки один — ти, с**а", — відповідає Масяня.
Куваєв під роликом так прокоментував своє дітище: "Я в курсі, що в коментарі набіжать рашисти і я не встигну їх вичищати — так що ви там обережніше… Таке моє розуміння того, що відбувається. Смутні й похмурі часи настали. Гумор іде в підпілля".