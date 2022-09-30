Страшно смішно. Топ 5 мемів про оргію на Щекавиці – кохання проти ядерної загрози

Меми про оргію на горі Щекавиця набули настільки масового характеру, що навіть Вєрка Сердючка не втрималася.

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Хто першим запустив цей жарт, невідомо, але вже кілька днів, коли у світі та в Україні почалися розмови про можливий ядерний удар РФ по Україні, народ раптом почав обговорювати оргію на київській горі Щекавиця: тобто, на тлі можливого ядерного апокаліпсису — треба встигнути полюбити одне одного, отримавши максимум задоволення.

Ноги жарту ростуть з анекдоту про літак, що падає, де пасажири зібралися влаштувати приблизно те ж саме. Тема з оргією на горі обросла іронічними дискусіями у соцмережах, планами про зустрічі, деталями та мемами. Так чи інакше, але словосполучення Hora Shchekavytsya опинилося в гуглтрендах — з динамікою, що росте. Навіть Вєрка Сердючка вже озвалася — повісила картинку про Щекавицю. Фокус зібрав п'ять мемів на цю тему — найбільш пристойних.

Оргія на Щекавиці: топ 5 мемів на тему

Перше місце: очікування vs реальність

Найкращий, на наш погляд, мем від Tetiana Shvydchenko

[ + – ] Мем про кастинг із зірок на Щекавиці

Привертають увагу і коментарі: "А буде онлайн трансляція оргії?" — "Так, на каналі "Рада".

Оргія на Щекавиці. Мем номер два

Це гасло. "ЩЕКАВИЦЯ — ВИЖИВУТЬ ТІЛЬКИ КОХАНЦІ".

Мем номер три — Джон Траволта в Києві

Відомий художник-ілюстратор Олександр Грехов обіграв у своєму малюнку епізод із "Кримінального чтива" з Джоном Траволтою, де той елегантно носив чорне пальто на руці. З ним він і з'явився на Щекавицю. Один.

[ + – ] Джон Траволта на Щекавиці: він прийшов туди один

Мем номер чотири — від Вєрки Сердючки

Вєрка Сердючка не залишилася осторонь народної забави, підписавши це фото: "Гора Щекавиця. Ми майже на місці".

[ + – ] Мем від Вєрки Сердючки та "мами"

І замикає топ 5 мем про тих, кого не взяли на оргію

Уже є й обділені народним коханням. Хоча поки що лише уві сні.

[ + – ] Мем про обділених коханням на горі Щекавиця

"Не смішно і не прикольно": жарти про Щекавицю сподобалися не всім

Однак, з'ясувалося, що не всім припала до вподоби ця витівка. Відома українська журналістка Соня Кошкіна написала у своєму блозі: "А з чого почалися масові повідомлення про ядерку? Чому саме зараз (...уйло завжди нам нею погрожувало)? Що я пропустила (бо зараз рідко у фб). І щоб двічі не вставати. Розумію, що гумор рятує. Але про Щекавицю — і не смішно, і не прикольно. Вибачте, вибачте".

А ось радник Офісу президента Олексій Арестович до цієї стихійної гри поставився філософськи і з властивою йому іронією коротко прокоментував мем №1 у нашій добірці: "Я подивився цей кастинг. Не прийду".

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