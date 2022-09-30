Страшно смішно. Топ 5 мемів про оргію на Щекавиці – кохання проти ядерної загрози
Меми про оргію на горі Щекавиця набули настільки масового характеру, що навіть Вєрка Сердючка не втрималася.
Хто першим запустив цей жарт, невідомо, але вже кілька днів, коли у світі та в Україні почалися розмови про можливий ядерний удар РФ по Україні, народ раптом почав обговорювати оргію на київській горі Щекавиця: тобто, на тлі можливого ядерного апокаліпсису — треба встигнути полюбити одне одного, отримавши максимум задоволення.
Ноги жарту ростуть з анекдоту про літак, що падає, де пасажири зібралися влаштувати приблизно те ж саме. Тема з оргією на горі обросла іронічними дискусіями у соцмережах, планами про зустрічі, деталями та мемами. Так чи інакше, але словосполучення Hora Shchekavytsya опинилося в гуглтрендах — з динамікою, що росте. Навіть Вєрка Сердючка вже озвалася — повісила картинку про Щекавицю. Фокус зібрав п'ять мемів на цю тему — найбільш пристойних.
Оргія на Щекавиці: топ 5 мемів на тему
Перше місце: очікування vs реальність
Найкращий, на наш погляд, мем від Tetiana Shvydchenko
Привертають увагу і коментарі: "А буде онлайн трансляція оргії?" — "Так, на каналі "Рада".
Оргія на Щекавиці. Мем номер два
Це гасло. "ЩЕКАВИЦЯ — ВИЖИВУТЬ ТІЛЬКИ КОХАНЦІ".
Мем номер три — Джон Траволта в Києві
Відомий художник-ілюстратор Олександр Грехов обіграв у своєму малюнку епізод із "Кримінального чтива" з Джоном Траволтою, де той елегантно носив чорне пальто на руці. З ним він і з'явився на Щекавицю. Один.
Мем номер чотири — від Вєрки Сердючки
Вєрка Сердючка не залишилася осторонь народної забави, підписавши це фото: "Гора Щекавиця. Ми майже на місці".
І замикає топ 5 мем про тих, кого не взяли на оргію
Уже є й обділені народним коханням. Хоча поки що лише уві сні.
"Не смішно і не прикольно": жарти про Щекавицю сподобалися не всім
Однак, з'ясувалося, що не всім припала до вподоби ця витівка. Відома українська журналістка Соня Кошкіна написала у своєму блозі: "А з чого почалися масові повідомлення про ядерку? Чому саме зараз (...уйло завжди нам нею погрожувало)? Що я пропустила (бо зараз рідко у фб). І щоб двічі не вставати. Розумію, що гумор рятує. Але про Щекавицю — і не смішно, і не прикольно. Вибачте, вибачте".
А ось радник Офісу президента Олексій Арестович до цієї стихійної гри поставився філософськи і з властивою йому іронією коротко прокоментував мем №1 у нашій добірці: "Я подивився цей кастинг. Не прийду".Важливо