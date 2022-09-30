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Культура Російсько-українська війна

Страшно смішно. Топ 5 мемів про оргію на Щекавиці – кохання проти ядерної загрози

Меми, оргія в Києві, оргія на Щекавиці, ядерний удар Росії, ядерна загроза Росії
Меми про оргію на горі Щекавиці

Меми про оргію на горі Щекавиця набули настільки масового характеру, що навіть Вєрка Сердючка не втрималася.

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Хто першим запустив цей жарт, невідомо, але вже кілька днів, коли у світі та в Україні почалися розмови про можливий ядерний удар РФ по Україні, народ раптом почав обговорювати оргію на київській горі Щекавиця: тобто, на тлі можливого ядерного апокаліпсису — треба встигнути полюбити одне одного, отримавши максимум задоволення.

Ноги жарту ростуть з анекдоту про літак, що падає, де пасажири зібралися влаштувати приблизно те ж саме. Тема з оргією на горі обросла іронічними дискусіями у соцмережах, планами про зустрічі, деталями та мемами. Так чи інакше, але словосполучення Hora Shchekavytsya опинилося в гуглтрендах — з динамікою, що росте. Навіть Вєрка Сердючка вже озвалася — повісила картинку про Щекавицю. Фокус зібрав п'ять мемів на цю тему — найбільш пристойних.

Оргія на Щекавиці: топ 5 мемів на тему

Перше місце: очікування vs реальність

Найкращий, на наш погляд, мем від Tetiana Shvydchenko

Меми, оргія в Києві, оргія на Щекавиці, ядерний удар Росії, ядерна загроза Росії Fullscreen
Мем про кастинг із зірок на Щекавиці

Привертають увагу і коментарі: "А буде онлайн трансляція оргії?" — "Так, на каналі "Рада".

Оргія на Щекавиці. Мем номер два

Це гасло. "ЩЕКАВИЦЯ — ВИЖИВУТЬ ТІЛЬКИ КОХАНЦІ".

Мем номер три — Джон Траволта в Києві

Відомий художник-ілюстратор Олександр Грехов обіграв у своєму малюнку епізод із "Кримінального чтива" з Джоном Траволтою, де той елегантно носив чорне пальто на руці. З ним він і з'явився на Щекавицю. Один.

Джон Траволта, Траволта в Києві, Меми, оргія в Києві, оргія на Щекавиці, ядерний удар Росії, ядерна загроза Росії Fullscreen
Джон Траволта на Щекавиці: він прийшов туди один

Мем номер чотири — від Вєрки Сердючки

Вєрка Сердючка не залишилася осторонь народної забави, підписавши це фото: "Гора Щекавиця. Ми майже на місці".

Вєрка Сердючка, Меми, оргія в Києві, оргія на Щекавиці, ядерний удар Росії, ядерна загроза Росії Fullscreen
Мем від Вєрки Сердючки та "мами"

І замикає топ 5 мем про тих, кого не взяли на оргію

Уже є й обділені народним коханням. Хоча поки що лише уві сні.

Меми, оргія в Києві, оргія на Щекавиці, ядерний удар Росії, ядерна загроза Росії Fullscreen
Мем про обділених коханням на горі Щекавиця

"Не смішно і не прикольно": жарти про Щекавицю сподобалися не всім

Однак, з'ясувалося, що не всім припала до вподоби ця витівка. Відома українська журналістка Соня Кошкіна написала у своєму блозі: "А з чого почалися масові повідомлення про ядерку? Чому саме зараз (...уйло завжди нам нею погрожувало)? Що я пропустила (бо зараз рідко у фб). І щоб двічі не вставати. Розумію, що гумор рятує. Але про Щекавицю — і не смішно, і не прикольно. Вибачте, вибачте".

А ось радник Офісу президента Олексій Арестович до цієї стихійної гри поставився філософськи і з властивою йому іронією коротко прокоментував мем №1 у нашій добірці: "Я подивився цей кастинг. Не прийду".

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