"Остановим контрнаступление ВСУ": Рогозин заявил о праве РФ на ядерный удар (видео)

Киев получил серьезное тяжелое вооружение, оккупанты могут не вынести натиск. Исходя из военной доктрины, российская армия должна применить тактическое ядерное оружие, заявил экс-глава "Роскосмоса".

Россия имеет полное право на применение тактического ядерного оружия для отражения контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом сказал 4 мая бывший глава "Роскосмоса", советник по технической части армии России Дмитрий Рогозин в своем видеообращении в Telegram.

Рогозин заявил, что на момент записи видео находился на временно оккупированных территориях Запорожской области.

"Погода в Запорожской области устойчивая. Мы находимся сейчас под колпаком Мюллера — все спутники США и стран НАТО нас обозревают. Наши спутники тоже работают", — отметил он.

По оценкам советника, осталось несколько дней до начала контрнаступления ВСУ. Киев получил серьезное тяжелое вооружение, первый удар будет наноситься дальнобойными системами Himars с налетом дронов и проходом тяжелых танков.

"Наша задача — зарыться в подготовленный укрепрайон. Выдержать первый ракетный удар, минимизировать потери и встретить танки ПТУРами", — продолжил Рогозин.

В соответствии с военной доктриной, российская армия имеет полное право на применение тактического ядерного оружия (ТЯО), заметил он

"Это уравнитель, когда будет явное несоответствие в силах и средствах обычных вооружений. Наилучшим методом для разрушения наступления будет применение ТЯО с понятными последствиями. Другого варианта нет", — заключил экс-глава "Роскосмоса".

Напомним, что спикер МИД России Мария Захарова 27 апреля заявила о возможности использования ядерного оружия при угрозе существования РФ. Захарова уверена, что ВСУ могут испытать ядерную бомбу.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 26 апреля отмечал, что Кремль грозит ядерным оружием каждый раз, когда понимает невозможность победы над ВСУ в бою.

Фокус 3 мая кратко излагал расследование журналистов "Суспільного" о деятельности Рогозина. Экс-глава "Роскосмоса" часто критиковал российских топ-чиновников. К примеру, министра обороны РФ Сергея Шойгу он называл козлом, а его дочь Ксению — идиоткой.