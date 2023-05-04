"Хотим видеть здесь другого Владимира": Зеленский выступил с речью в Гааге (видео)

По словам главы государства, только за апрель РФ совершила свыше 6 тысяч военных преступлений. Это является причиной для того, чтобы повторить опыт Нюрнбергского процесса.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Нидерланды и выступил в Международном уголовном суде в Гааге с большой речью. С места велась прямая трансляция в четверг, 4 мая.

В первую очередь глава государства отметил, что безнаказанность открывает двери к военной агрессии. Это и сделала Российская Федерация в феврале 2022 года.

Только за прошлый месяц российские оккупанты совершили 6139 военных преступлений, а за предыдущие сутки противник убил минимум 23 человека в Херсонской области.

"За 9 лет войны РФ совершила сотни тысяч военных преступлений. За агрессию должна быть ответственность, и этого можно добиться только с помощью международного трибунала", — говорится в сообщении.

Также Владимир Зеленский считает, что мы должны повторить опыт Нюрнбергского процесса и реализовать его в сегодняшних реалиях, ведь противник обязан прочувствовать на себе всю полноту справедливости. Это поможет миру снова почувствовать себя в безопасности.

"Безусловно, мы все хотим видеть здесь другого Владимира, хотим видеть его в Гааге. Того, который заслуживает быть осужденным за преступные действия и это должно быть совершено здесь в столице международного права. Я уверен, это произойдет, когда мы победим, а мы победим не только на поле боя, не только в поединке с агрессией. Посмотрите, как страны мира объединились вокруг помощи украинцам", — продолжил Владимир Зеленский.

Напомним, 4 мая лидер партии фермеров в Нидерландах отказалась слушать Владимира Зеленского. Она считает, что глава государства выбрал неуместный день для визита. По ее словам, 4 мая голландцы чтят память погибших во время Второй мировой войны, а визит Владимира Зеленского — не главное событие.

3 мая Владимир Зеленский во время визита в Финляндию заявил, что Украина получит истребители от западных партнеров, но произойдет это только после успешного контрнаступления ВСУ.