"Ложная тревога". Дроны, которые атаковали Кремль, видели еще под Москвой, но не среагировали

Дроны летели на сверхнизкой высоте. Но, по данным журналистов, российские правоохранители сочли сообщения о беспилотниках в подмосковном небе очередной истерией.

Беспилотники, атаковавшие Кремль в ночь на 3 мая, заметили еще на территории Московской области местные жители. Об этом сообщает Baza со ссылкой на источники в российской полиции.

Российские правоохранители, отмечают журналисты, сочли сообщения о появлении БПЛА в подмосковном небе и предстоящей атаке дронов на Москву очередным проявлением истерии с украинскими беспилотниками.

Областные ведомства и экстренные службы не отработали заявки о "летящих на сверхнизкой высоте" беспилотниках, рассказал источник журналистов.

Когда же они пересекли МКАД (московскую кольцевую дорогу), стало очевидно, что сообщения эти не были ложными.

Беспилотники направлялись к центру российской столицы, и силовики принялись докладывать о них вышестоящему начальству. Но время было поздним, к тому же майские выходные, отсюда и запоздалая реакция российских ПВО.

В конечном итоге БПЛА долетели до Кремля с временным интервалом в 16 минут.

Напомним, что российские федеральные каналы скрыли от аудитории видео "атаки беспилотников" на Кремль. В качестве видеоряда были выбраны архивные записи Красной площади, а не собственно взрыв.

В Кремле также сообщили, планируется ли отмена парада на 9 мая из-за атаки БПЛА. Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что в Москве готовятся к обычному военному параду, а президент Владимир Путин 4 мая работает в кремлевской резиденции без предстоящих изменений в рабочем графике.